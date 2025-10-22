Menü Kapat
19°
 | Baran Aksoy

İBB soruşturmasında yeni gelişme! İfade için emniyete geldiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında; 200’ün üzerinde personel savcılık talimatıyla ifadeye çağrılırken, 22 kişi bu sabah emniyete geldi.

'ne yönelik soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamında; aralarında İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! İfade için emniyete geldiler

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturmada ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine geldi. Şahısların, polis ve avukat eşliğinde ifadeleri alınıyor.

İBB soruşturmasında yeni gelişme! İfade için emniyete geldiler

Öte yandan, ifadeye çağrılanlar arasında Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın da olduğu, ancak Cihan’ın ifadesini görev yaptığı Artvin’in Hopa ilçesindeki kolluk birimlerine vereceği öğrenildi.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ...

Cihan, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürü olarak göreve başladı. Cihan, aynı yıl Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. 2020'de Ulaşım Daire Başkanı olan Cihan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Hopa Belediye Başkanı seçildi.

