Yılların balıkçısı ecel terleri döktü! Devasa köpek balığı tekneye musallat oldu

Hatay Akdeniz açıklarında bir teknenin çapa halatına dolanan devasa büyüklükteki köpek balığı balıkçıları korku dolu anlar yaşattı. Balıkçı Mustafa Oktay, köpek balığından yaklaşık 45 dakikalık mücadele sonrasında kurtulduklarını açıkladı. Korku dolu anlar yaşayan balıkçılar o anları kameraya kaydetti. Halatı silkeleyerek köpek balığını halattan kurtaran balıkçılar, köpek balığının büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylediler. 35 yıldır balıkçılıkla uğraşan Mustafa Oktay, "Yaklaşık 45 dakika uğraştık. Halata sıkıca dolanmıştı. Kancayla müdahale ettik, elimizi atmadık çünkü ısırır diye korktuk. Altı-yedi metre boyundaydı, tekneyle neredeyse aynı uzunluktaydı. Daha önce kılıç balığı çapanın halatına dolanmıştı ama bu kadar büyük bir köpek balığını ilk kez gördüm. Çok korktuk ama sonunda zarar görmeden kurtulduk." dedi.