Demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı! O anlar kamerada

Hatay'da bir sağlık ocağında, binanın giriş kapısına sıkışan yavru köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu yavru köpeği zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan yavru köpek, olay yerinde yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.