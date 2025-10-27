Menü Kapat
22°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Bu kedinin içinden cengaver çıktı! Fareyle oynar gibi yılan avladı

Bayburt'ta ilginç kavga kameralara yakalandı. Kedinin, fare yerine yılan avladığını gören bir grup arkadaş gözlerine inanamadı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden gençler, "İzledik öyle, bakakaldık. Kedi kavgayı kazandı, bize de böyle bir anı kaldı. Garip bir olaydı, hep aklımızda kalacak" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
09:29

'ta bir kediyle yılanın kavgası saniye saniye kameralara yansıdı. Fareyle oynar gibi avlayan kediyi gören bir grup genç şaşkına dönerken o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Bu kedinin içinden cengaver çıktı! Fareyle oynar gibi yılan avladı

BİR KAÇ PATİ DARBESİNİN ARDINDAN YILANI ÖLDÜRDÜ

Görüntülerde, kedinin yılana yaklaşarak dikkatlice izlediği, ardından da pati darbeleriyle saldırdığı görülüyor. Bir süre karşı koymaya çalışan yılan, kedinin darbeleri sonrası hareketsiz kaldı. , öldürdüğü yılanı ağzına alarak, çevredeki eski bir yapının çatısına çıktı.

Bu kedinin içinden cengaver çıktı! Fareyle oynar gibi yılan avladı

"ÇOK GARİP BİR OLAY YAŞADIK"

Arkadaşıyla dolaşırken olaya tanık olan Betül Artan, gördüğü manzara karşısında şaşırdığını söyledi. Kedinin yılanı ağzına alarak uzaklaştığını belirten Artan, "Biz normalde kediyle farenin çatışmasına denk gelirdik fakat bugün çok garip bir olay yaşadık. Arkadaşımla dolaşıyorduk, bir ses geldi, dönüp baktığımızda kediyle yılan ediyordu. Kedi, yılana birkaç pati vurdu. Sanırım sonrasında yaraladı çünkü yılanı ağzına alıp bir yere götürdü. Çok garip bir şeydi bizim için" dedi.

Bu kedinin içinden cengaver çıktı! Fareyle oynar gibi yılan avladı

"BÖYLE BİR DOĞA OLAYI GÖRMEDİK"

Rukiye Develi ise arkadaşlarıyla oturduğu sırada kedinin yılanla mücadele ettiğini gördüğünü vurguladı. Develi, kedinin sonunda kavgayı kazandığını ve bu ilginç karşılaşmanın kendilerinde unutulmaz bir anı bıraktığını ifade ederek, "Arkadaşlarla hava alalım dedik, oturuyorduk. Baktık bir ses geliyor, herhalde kedi bir şeyle oynuyor diye düşündük. Döndük meraktan baktık. Bir de ne görelim, kedi yılanla oynuyor. Tabii her gün gördüğümüz bir şey değil bu, böyle bir olayını her gün görmüyoruz. Biraz daha yakınlaştık ama çok da yaklaşamazdık sonuçta bir yılandan bahsediyoruz. İzledik öyle, bakakaldık. Kedi kavgayı kazandı, bize de böyle bir anı kaldı. Garip bir olaydı, hep aklımızda kalacak" şeklinde konuştu.

Bu kedinin içinden cengaver çıktı! Fareyle oynar gibi yılan avladı
ETİKETLER
#yılan
#kavga
#bayburt
#kedi
#Doğa
#Yaşam
