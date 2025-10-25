Denizde çaresizce miyavlıyordu: Haliç'te kedi kurtarma operasyonu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dalgıç polisler kedi kurtarma operasyonu yaptı. Haliç'te deniz beton blokların altında mahsur kalan kedinin yardımına Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler koştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Denizde zor durumda kalan bir kediyi fark eden dalgıç polislerimiz, hızlı bir şekilde harekete geçerek minik canı güvenli bir şekilde kurtardı. Hayatın her alanında görevdeyiz. Her can bizim için kıymetli." ifadesi kullanıldı.