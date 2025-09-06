Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Editor
 Berkay Alptekin

Avustralya'da köpek balığı dehşeti! 30 dakikalık sörf hayatını mal oldu

Avustralya'nın Sidney şehrinde arkadaşlarıyla sörf yapmak isteyen 57 yaşındaki bir adam köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Avustralya'da köpek balığı dehşeti! 30 dakikalık sörf hayatını mal oldu
Berkay Alptekin
06.09.2025
15:26
06.09.2025
15:26

’nın şehrinde yer alan Long Reef Plajı açıklarında sörf yapan 57 yaşındaki Mercury Psillakis isimli adam, şüpheli sonucu hayatını kaybetti. Yeni Güney Galler polisi, sabah saatlerinde ağır yaralı olarak kıyıya çıkarılan adamın tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

9 News'un haberine göre polis, saldırı sonrası ikiye bölünen sörf tahtasının inceleme için bilirkişilere teslim edildiğini belirtti. Olay sonrası Kuzey bölgede hafta sonu boyunca sahillerin kapatıldı.

Avustralya'da köpek balığı dehşeti! 30 dakikalık sörf hayatını mal oldu

30 DAKİKALIK SÖRF HAYATINA MAL OLDU

Yetkililerin bildirdiğine göre, 57 yaşındaki Psillakis, arkadaşlarıyla birlikte denize giren deneyimli bir sörfçüydü. Yaklaşık 30 dakika sörf yaptıktan sonra kıyıdan 100 metre açıkta saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Surf Life Saving görevlisi Rod McGibbon, sörfçünün diğer sporcular tarafından kıyıya taşındığını aktardı.

Avustralya'da köpek balığı dehşeti! 30 dakikalık sörf hayatını mal oldu

SON ÖLÜM 3 YIL ÖNCE KAYITLARA GEÇMİŞTİ

Sidney’deki son ölümcül köpek balığı saldırısı, 2022’de İngiliz dalış eğitmeni Simon Nellist’in büyük beyaz köpek balığı tarafından öldürülmesiyle kayıtlara geçmişti. Ondan önceki ölümcül vaka ise 1963 yılına dayanıyordu.

Avustralya’da her yıl ortalama 20 köpek balığı saldırısı rapor ediliyor. Ancak bu vakaların büyük bölümü ölümle sonuçlanmıyor. İstatistiklere göre, ülkede köpek balığı saldırılarından kaynaklı oranı yüzyıllık ortalamada yılda bir kişinin altında seyrediyor.

Avustralya'da köpek balığı dehşeti! 30 dakikalık sörf hayatını mal oldu
