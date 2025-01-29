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Gündem olan köpekbalığı kurtarma anları! 'Hayvan denize dönmek istemiyor sanki'

29-01-2025 09:11 | Güncelleme: 29-01-2025 09:15
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Antalya'da sahilde köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çırpınan hayvanın imdadına yetişen bir vatandaş, köpekbalığını kucağına alarak denize geri attı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar 'köpekbalığı sanki denize dönmek istemiyor, abi zorlamış' yorumlarında bulundu.

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