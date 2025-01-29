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Gündem olan köpekbalığı kurtarma anları! 'Hayvan denize dönmek istemiyor sanki'
29-01-2025 09:11
| Güncelleme: 29-01-2025 09:15
Antalya'da sahilde köpekbalığını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çırpınan hayvanın imdadına yetişen bir vatandaş, köpekbalığını kucağına alarak denize geri attı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcılar 'köpekbalığı sanki denize dönmek istemiyor, abi zorlamış' yorumlarında bulundu.