Kazayı anlatırken kendini kaptırdı, o anları yeniden yaşadı

Antalya-Manavgat D-400 Karayolu’nda. Ali A.nın kullandığı araç ile Mustafa B.nin kullandığı araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ali A. ve Mustafa B. ile araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Muhammet Mustafa A. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza anında olay yerinde olan vatandaş ise kazayı anlatırken kendini fazla kaptırdı. Kazanın heyecanını üzerinden atamayan vatandaş olayı anlatırken adeta yeniden yaşadı.