Karınca taklidi yapıyorlar! Evlere giren gizemli canavar zombileştiriyor

Bilim insanları, yeni keşfedilen bir mantar türünün örümcekleri enfekte edebildiğini belirledi. Normalde saklanmayı tercih eden bu örümcekler, Brezilya'da mantar tarafından ele geçirilen 'zombi karıncalar'da görülen davranışı taklit ederek yuvalarını terk ediyor ve açık alanda ölüyor.

Yapılan genetik incelemeler, bunun daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu doğruladı. Yeni mantar türüne ise doğa belgesellerinin unutulmaz ismi David Attenborough'un onuruna Gibellula attenboroughii adı verildi.

ANTİBİYOTİK ÜRETEREK ÇÜRÜMEYE KARŞI KORUYOR

Araştırmalara göre bu mantar, örümceğin vücuduna girdikten sonra hemosel adı verilen, kan benzeri sıvıyı taşıyan boşluğu ele geçiriyor. Ardından toksin salgılayarak konakçısını öldürüyor, antibiyotik üreterek cesedi çürümeye karşı koruyor.

Nemli ortamlarda ise örümceğin bedeninden uzun saplar çıkarıyor ve bu saplardan sporlarını etrafa yayarak döngüsünü sürdürüyor.

ABD'nin Minnesota ve New York eyaletlerinde de benzer vakalar yaşanmaya başlandı. New York’ta bir kadın, evinde bulduğu 'zombi örümceği' fotoğraflarken, İngiltere'de bir peyzaj mimarı, bahçesindeki güvertenin altında pamuk yumağına benzeyen ancak bacakları kıpırdayan örümceklerle karşılaştı.

Rusya'da ise mahzenlerde bulunan bu canlıların ilk başta küflü meyveler sanıldığı ancak daha yakından bakıldığında enfekte örümcekler olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

"DAHA KEŞFEDECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

Uluslararası tarım ve çevre kuruluşu CAB International'dan Dr. Harry Evans, "Mantar aleminin 10 ila 20 milyon türe sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar yalnızca yüzde birlik kısmı tanımlandı. Daha keşfedecek çok şeyimiz var" diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Bilim dünyasında bu yıl yayımlanan çalışmalar da, Britanya Adaları’nda çeşitli gizli parazit mantar türlerinin bulunduğunu ortaya koydu. Bu da, doğada henüz gün yüzüne çıkmamış sayısız mantar türü olabileceğini gösteriyor.