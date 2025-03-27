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 | Berkay Alptekin

Canavardan korkan çocuk bakıcısına koştu! Yatağın altını kontrol ettiğinde şoke oldu

ABD'nin Kansas eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk bakıcısına koşarak yatağının altında canavar olduğunu söyledi. Yatağı kontrol etmek isteyen bakıcı gördükleri karşısında şoke oldu.

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Canavardan korkan çocuk bakıcısına koştu! Yatağın altını kontrol ettiğinde şoke oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:11

ABD'nin Kansas eyaletinde bir bebek bakıcısı, çocuğun yatağın altında saklanan bir “canavar” olduğundan şikayet etmesi üzerine rahatsız edici bir sürprizle yüz yüze geldi.

Barton County Şerif Ofisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, bakıcının yatağın altında bir şey olmadığını göstermeye çalıştıktan sonra çocuğun yatağının altında saklanan 27 yaşında bir adamla karşılaştığını söyledi.

"ŞÜPHELİ İLE YÜZ YÜZE GELDİ"

CBS News'un haberine göre, Polis, “Orada saklanan bir erkek şüpheli ile yüz yüze geldi” ifadelerine yer verdi. polis memurları eve rahatsızlık ihbarı üzerine geldi.

Olay anında bakıcı ile adam arasında boğuşmanın yaşandığını ve çocuğun yere düştüğü söylendi. Şüphelinin ise polisler gelmeden olay yerinden kaçtığı belirtildi.

500 BİN DOLARLIK KEFALET

Ertesi gün, polis memurları şüpheliyi aramak için bölgede bulundukları sırada adamı gördü. Adam kaçtı ve kısa bir kovalamacanın ardından polisler onu yakaladı.

27 yaşındaki Martin Villalobos Jr. tutuklandı. Ağırlaştırılmış adam kaçırma ve çocuğu tehlikeye atma da dahil olmak üzere birçok suçtan Barton İlçe Hapishanesine konuldu. Villalobos, 500 bin dolarlık kefaletle tutuluyor.

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