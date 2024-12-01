Otoyolda aracıyla son sürat ilerliyordu! Dünyanın en zehirli canavarı tarafından ısırıldı

01 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:47

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir olay meydana geldi. Aracıyla otoyolda ilerleyen bir kadın, dünyanın en zehirli canavarı tarafından ayağından ısırıldı.

Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu! Nedeni ise herkesi şaşırttı

Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu! Nedeni ise herkesi şaşırttı

Avustralya'nın Melbourne​ kentinde bir otoyolda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan bir sürücüyü, aracın içine sızmış bir yılan​ ısırdı.

Kadın sürücü, Monash otoyolunda seyrederken ayağında bir şey hissettiğini ve yılanla karşılaştığını ifade etti.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ SÜRÜNGENİ

Olay yerine gelen Melbourne Yılan Kontrol Merkezi, yapılan incelemeler sonucu kadını ısıran hayvanın dünyanın en zehirli sürüngenlerinden biri olan "kaplan yılanı" olduğu tespit edildi.

Melbourne Yılan Kontrol Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında, sürücünün yılan ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, otomobilden çıkarılan yılanın yerleşim bölgelerinden uzakta, doğaya geri bırakıldığını ifade etti.