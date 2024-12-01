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Otoyolda aracıyla son sürat ilerliyordu! Dünyanın en zehirli canavarı tarafından ısırıldı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:47
Otoyolda aracıyla son sürat ilerliyordu! Dünyanın en zehirli canavarı tarafından ısırıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir olay meydana geldi. Aracıyla otoyolda ilerleyen bir kadın, dünyanın en zehirli canavarı tarafından ayağından ısırıldı.

Avustralya'nın Melbourne​ kentinde bir otoyolda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan bir sürücüyü, aracın içine sızmış bir yılan​ ısırdı. 

Kadın sürücü, Monash otoyolunda seyrederken ayağında bir şey hissettiğini ve yılanla karşılaştığını ifade etti.

Otoyolda aracıyla son sürat ilerliyordu! Dünyanın en zehirli canavarı tarafından ısırıldı - 1. Resim

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ SÜRÜNGENİ

Olay yerine gelen Melbourne Yılan Kontrol Merkezi, yapılan incelemeler sonucu kadını ısıran hayvanın dünyanın en zehirli sürüngenlerinden biri olan "kaplan yılanı" olduğu tespit edildi.

Melbourne Yılan Kontrol Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında, sürücünün yılan ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, otomobilden çıkarılan yılanın yerleşim bölgelerinden uzakta, doğaya geri bırakıldığını ifade etti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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