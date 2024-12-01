Otoyolda aracıyla son sürat ilerliyordu! Dünyanın en zehirli canavarı tarafından ısırıldı
Avustralya'nın Melbourne kentinde ilginç bir olay meydana geldi. Aracıyla otoyolda ilerleyen bir kadın, dünyanın en zehirli canavarı tarafından ayağından ısırıldı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde bir otoyolda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan bir sürücüyü, aracın içine sızmış bir yılan ısırdı.
Kadın sürücü, Monash otoyolunda seyrederken ayağında bir şey hissettiğini ve yılanla karşılaştığını ifade etti.
DÜNYANIN EN ZEHİRLİ SÜRÜNGENİ
Olay yerine gelen Melbourne Yılan Kontrol Merkezi, yapılan incelemeler sonucu kadını ısıran hayvanın dünyanın en zehirli sürüngenlerinden biri olan "kaplan yılanı" olduğu tespit edildi.
Melbourne Yılan Kontrol Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında, sürücünün yılan ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yetkililer, otomobilden çıkarılan yılanın yerleşim bölgelerinden uzakta, doğaya geri bırakıldığını ifade etti.