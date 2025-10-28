Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı Ümit Özdağ detayı! 'Bir halt edeceği yok'

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün bir dönem yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan B.Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. B.Y., seçim zamanlarında Gün'e "Ümit Özdağ'ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım" dediğini, ancak Gün'ün ise, "Özdağ'ın bir halt edebileceği yok, paramız boşuna gitmesin" şeklinde cevap verdiğini söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 17:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan , stratejist Necati Özkan, gazeteci , teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve Melih Geçek'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen kapsamında MASAK raporları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Gün'ün bir dönem yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan B.Y.'nin ifadesi ise şoke etti.

'YANIMDA ANLAMAYAYIM DİYE İNGİLİZCE KONUŞURDU'

İfadesinde 2021'de şüpheli Gün'ün özel şoförü olarak işe başladığını ve 2024 yılı Şubat ayına kadar da bu pozisyonda görev aldığını belirten B.Y., "Şoförlüğünü yaptığım dönemlerde Gün, üst düzey devlet görevlilerinin birkaçı hakkında 'yavrum ben şu anda önemli makamda bulunan üst düzey yöneticilerin İngiltere'nin maaşlı elemanı olduğunu biliyorum. Bunlarla alakalı bende belgeleri mevcut' gibi söylemlerde bulunmuştu. Hatta Türkiye aleyhine birçok söylemlerde bulunurdu. Bu söylemleri ne sebeple yaptığına anlam veremiyordum.

'DAĞA ÇIKAR, ÜLKEYE KARŞI SAVAŞIRIM'

Bir gün sinirlenerek 'bu ülkeye karşı hiçbir şey yapamasam dağa çıkar, ülkeye karşı savaşırım' gibi söylemlerde bulunmuştu. Benle olan sohbeti dışında arabada herhangi biri ile telefonla görüşürse bu görüşmeyi İngilizce gerçekleştirirdi. İlk işe girdiğimde de bana İngilizce bilip bilmediğimi sormuştu. Karşısında konuştuğu kişiler Türk vatandaşı olsa bile İngilizce konuşmasından dolayı, konuşulanları duymamı anlamamı istemediğini düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı Ümit Özdağ detayı! 'Bir halt edeceği yok'

MERDAN YANARDAĞ'A ZARF ZARF PARALAR

Şoförü olduğu için kaldığı eve de girebildiğini söyleyen B.Y., "Bunda herhangi bir sakınca yoktu fakat birisiyle görüşecekse veya konuşacaksa bunu evde çalışan hiçbir personelin yanında yapmaz daha çok odasına veyahut müsait bir odaya girip kapıyı kapatarak gerçekleştirirdi. Araba içerisinde yapmış olduğumuz gayriihtiyarı sohbetlerde, ülke geneli haber bültenlerine yansıyan ülkemiz aleyhine konularla alakalı ‘bak ben dün bu konularla alakalı görüşmüştüm, bugün bunlar oldu' gibi söylemleri oluyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı Ümit Özdağ detayı! 'Bir halt edeceği yok'

15 BİN EURO VERİLDİ

Şimdiye kadar ülkemiz lehine herhangi bir konuya sevinip mutlu olduğunu hiç görmedim. Daha çok ülkemiz aleyhine olan konularda sevinç, mutluluk duymaktaydı. Bu görüşmeleri kimlerle yaptığını bilmiyordum fakat bir dönem ‘Tele1' sahibi Merdan Yanardağ'ın ofisinin bulunduğu Seyrantepe'ye giderek zarf içerisinde bulunan parayı teslim etmemi söylemişti. Bu olay 2 kez gerçekleşti ve zarfı bizzat Yanardağ'a 2023 seçimlerinden 1 ay önce kadar teslim etmiştim, 10 bin euro ve 5 bin euro olarak çekmiştim. Bu kişiye niye zarf götürdüğümü sorduğumda ise ‘destekliyoruz yavrum' demişti" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında çarpıcı Ümit Özdağ detayı! 'Bir halt edeceği yok'

'ÜMİT ÖZDAĞ'IN BİR HALT EDEBİLECEĞİ YOK'

B.Y. ifadesinin devamında, seçim zamanlarında kendisine ‘Ümit Özdağ'ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım' dediğini söyleyerek, "Fakat bir süre sonra ‘Ümit Özdağ'ın bir halt edebileceği yok, paramız boşuna gitmesin' şeklinde söylemlerde bulunmuştu. Şüpheli Gün polis çevirmelerini gördüğü zaman tedirgin olur ve her zaman gittiğimiz güzergahı değiştirmemi ve çevirmeden geçmememi isterdi. Çevirmede durdurulduğumuz zamanlarda da çok tedirgin olurdu. Genelde yabancı vatandaşlarla iletişim halindeydi, bu kişinin söylemleri ve görüştüğü kişiler itibarıyla ülkemiz aleyhine faaliyetlerde bulunduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde bu kişinin ismen tanımadığım birçok yabancı şahısla görüştüğüne şahit oldum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Casusluk" soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! Merdan Yanardağ'a zarfla para
ABD’nin Norveç Büyükelçiliği çalışanı casusluktan tutuklandı!
AK Parti teklifi sundu: Devletin savaş hazırlıkları sırasında casusluk suçu katlanarak artacak!
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#soruşturma
#merdan yanardağ
#Casusluk Iddiası
#Necati Özkan
#Hüseyin Gün
#Masak Raporları
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.