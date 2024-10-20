AK Parti teklifi sundu: Devletin savaş hazırlıkları sırasında casusluk suçu katlanarak artacak!

20 Ekim 2024 17:55 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:16

TBMM devlet aleyhine yabancı devlet ve organizasyona özel bilgileri taşıma suçu casusluğa ağır yaptırımlar getiren kanun teklifini gündeme alacak. AK Parti yeni teklifi Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti​ casusluk​ suçuyla etkin mücadele için suç tanımı kapsamını yenileyen kanun teklifini TBMM​'ye sundu. Düzenlemeyle Türkiye Cumhuriyeti​ aleyhine casusluk faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar gelecek. Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümünde yer alacak düzenlemeyle hapis cezası süresi artacak.

HAPİS SÜRESİ ARTIYOR

Başka devlet için suç işleyen casuslar işledikleri suçların cezasına ek olarak ayrıca 3 yıldan 7 yıla kadar daha hapis cezası uygulanacak. TRT Haber'in haberine göre fiilin, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak durumda olması halinde ceza katlanacak, 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suç, milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenirse ceza bir kat daha artırılacak. Yani nitelikli hallerde suçlular, 24 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.

Casusluk faaliyetinde bulunanlar, hem bu suçtan hem de "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" suçundan ayrı ayrı cezalandırılacak.