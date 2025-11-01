Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm İstanbul'a seslendi! Kira sorunu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm İstanbul'a seslenerek kira sorunlarının çözüleceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dev bir eseri daha milletimize kazandıracağız. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbulumuzu çok daha güçlü bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Tarihi yapılar yapıyoruz, işçisinden mühendisine tebrikler.

İSTANBUL İÇİN KİRA MESAJI

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz, her bir ferdi 1. sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. İstanbulumuzu işbilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil.

İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatla kiraya vereceğiz.

(Sındırgı) Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik. Süreci bugünlere başarıyla getirdik. Terör örgütü silahları unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Birimlerimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, TBMM'deki komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.