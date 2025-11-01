Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm İstanbul'a seslendi! Kira sorunu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında konuştu. Erdoğan, "Sabotajlara rağmen tarihi yapılar inşaa ediyoruz İstanbulumuzu işbilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz'' dedi. Erdoğan kira sorunuyla ilgili de mesaj yolladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm İstanbul'a seslendi! Kira sorunu mesajı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 15:43

Cumhurbaşkanı , Atatürk Havalimanı açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm 'a seslenerek sorunlarının çözüleceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dev bir eseri daha milletimize kazandıracağız. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbulumuzu çok daha güçlü bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Tarihi yapılar yapıyoruz, işçisinden mühendisine tebrikler.

İSTANBUL İÇİN KİRA MESAJI

Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz, her bir ferdi 1. sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. İstanbulumuzu işbilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler şunu herkes bilsin, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'un bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil.

İstanbul'da yüksek seyreden kiraların farkındayız. Sosyal konutları uygun fiyatla kiraya vereceğiz.

(Sındırgı) konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik, bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya özen gösterdik. Süreci bugünlere başarıyla getirdik. örgütü silahları unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Birimlerimiz sahadaki gelişmeleri takip ediyor, TBMM'deki komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en büyük şehir parkı açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım!
ETİKETLER
#istanbul
#recep tayyip erdoğan
#kira
#terör
#kentsel dönüşüm
#millet bahçesi
#sosyal konut
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.