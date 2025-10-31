Türkiye'nin en büyük şehir parkı açılıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımda, millet bahçesine ait görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

2 milyon metrekarelik millet bahçesinin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 14.00'te yapılacak.

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan bahçeyle yeşil alanlar havalimanın görüntüsünü değiştirirken, alan ağaç ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşile büründü.