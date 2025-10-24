Milli Eğitim’de yapay zeka devrimi: Sınavlar değişiyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Ekim 2025’te Sarıyer’de düzenlenen “Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar” toplantısında konuştu. Türkiye’nin 1 milyon 238 bin öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin okulla dev bir eğitim ailesine sahip olduğunu vurguladı.

EBA DÜNYANIN EN İYİSİ

Tekin, EBA’nın dünyanın en gelişmiş eğitim platformlarından biri olduğunu belirtti. 65 bin okulda etkileşimli tahtalarla öğrencilerin her konuyu farklı öğretmen anlatımlarıyla öğrenebildiğini, EBA’nın materyal ve eğitici videolarla sürekli güncellendiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE SINAV DEVRİMİ

Test sınavlarına yönelik eleştirilere değinen Tekin, TÜBİTAK ile yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi için proje geliştirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı kurarak bu süreci yönetiyor.