TGRT Haber
Gündem
Trafikte eldiven zorunluluğu için yeni açıklama: İki araç kapsam dışı!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenleme sonrası hangi araçların kapsam içinde olduğu kafa karışıklığı oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü bazı haberler sonrası motosiklet, ATV, bisiklet ve moped gibi araçların hangisinin uygulamaya dahil olduğuna açıklık getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'ndeki değişiklikler sonrası bazı araç sürücülerine zorunluluklar getirildi. , elektrik bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılından sonra üretilen T32 kategorisindeki traktör kullanan sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale getirildi. Ancak düzenlemenin bir maddesiyle ilgili yanlış bilgiler yer aldı.

Trafikte eldiven zorunluluğu için yeni açıklama: İki araç kapsam dışı!

HANGİ ARAÇLARA ELDİVEN ZORUNLU DEĞİL?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet sürücülerinin ve yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmalarının zorunlu hale geldiğini ancak bu zorunluluğun bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamadığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır.

Trafikte eldiven zorunluluğu için yeni açıklama: İki araç kapsam dışı!

BİSİKLET VE MOPED CİNSİNE ELDİVEN ZORUNLU DEĞİL

Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek:47'de değişiklik yapılarak, engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen 'Engelli/Gaziler Park Kartı'nın e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkan sağlanmıştır."

