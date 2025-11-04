Menü Kapat
19°
Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Bisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni kurallar uygulanmaya başlayacak. Bu yeni düzenlemeye uymayan sürücülere para cezası uygulanacak!

IHA
04.11.2025
04.11.2025
, 'nde yeni düzenlemelerle , motosiklet, , sürücülerine yeni kurallar geldi.

BİLGİLER ARTIK ELEKTRONİK SİSTEMDE

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, EGM tarafından ilgili kurumlardan elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.

Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek

ELDİVEN VE KORUMA GÖZLÜKSÜZ YOLA ÇIKMAK ARTIK YASAK

Bisiklet, elektrik bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılından sonra üretilen T32 kategorisindeki traktör kullanan sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması zorunlu hale getirildi. Öte yandan aynı kategorideki sürücülerin ve yolcuların koruyucu eldiven takmaları da zorunlu oldu.

Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek

CEZASI BELLİ OLDU

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti

Trafikte kurallar değişti! Artık bunları yapmayanlar da ceza yiyecek
