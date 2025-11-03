Yolculuklarını çekmek isteyen gençler, kendi kazalarını kaydettiler

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde römorkta erzak taşıyan 4 genç, yolculuklarını çekmek için telefonlarına sarıldı. Eve dönüş sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör römorku ile birlikte devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye nakledildi. Kaza anı, yolu çeken gençlerin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.