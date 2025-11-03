Denizli'de şoke eden motosiklet kazası! O anlar kamerada

Denizli'de bulvarda motosikletiyle seyir halinde olan A.G., sola dönüş yapmak istediğini arkadan gelen sürücülere belirtmek için kolunu yukarıya kaldırdı. Dönüş yapmak için sağa yanaşarak yavaşlayan motosikleti geçmek isten S.A., motosikletiyle yoluna devam ederken A.G.'nin yön tayin göstermek için aniden havaya kaldırdığı koluna çarptı. Yaşanan ilginç kaza sonrası her iki motosiklette yere devrildi. Kola çarparak yere düşen S.A., metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan sürücülerden A.G. Buldan Göğüs Hastanesi, durumu ağır olan S.A. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya neden olan A.G. tedavisinin ardından taburcu edilirken, S.A.'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.