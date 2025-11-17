Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tapu, kira, emlak vergisi, emsal değer... Hepsi zamlanacak! Hakan Özelmacıklı'dan ev sahibi ve kiracılara uyarı

Emlak vergisindeki yüksek fiyatlar gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak vergisinde düzenleme yapılacağını bildirmişti. Emlak uzmanları değer barışının sektöre kolaylık katacağını belirterek, emlak vergisindeki üst sınır hakkında önemli uyarılar yapıyor. İşte detaylar...

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ülke genelinde rayiç değer haritaları oluşturulduktan sonra, bir defaya mahsus yapılacak bir ‘değer barışı' ile emlak vergilerinde kolaylık sağlanabilir. Böylece sistem daha sağlıklı ve düzenli hale gelir" dedi.

Tapu, kira, emlak vergisi, emsal değer... Hepsi zamlanacak! Hakan Özelmacıklı'dan ev sahibi ve kiracılara uyarı

VERASET VERGİLERİNDEN, DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE, EMSAL KİRA DEĞERİNDEN, TAPU HARCINA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak vergisinde yaşanacak fahiş artışların önüne geçecek düzenlemeyi yakında Meclis'e sunacaklarını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, artışların sadece ile ilgili olmadığına dikkat çekerek, veraset ve intikal vergilerinden, değerli konut vergisine, emsal kira değerinden, tapu harcına kadar birçok kalemi etkilediğini söyledi.

Tapu, kira, emlak vergisi, emsal değer... Hepsi zamlanacak! Hakan Özelmacıklı'dan ev sahibi ve kiracılara uyarı

Emlak vergisini belirleyecek olan rayiç değerlerde bu yıl yaşanan artışların uzun süredir kamuoyunun gündeminde olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, "4 yılda bir toplanan takdir komisyonları cadde ve sokak rayiç değerleri yeniden belirlendi. Arsa değerlerinde yaşanan yüksek artış, emlak vergisini de otomatik olarak artırıyor ve mükellefleri ciddi şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Tapu, kira, emlak vergisi, emsal değer... Hepsi zamlanacak! Hakan Özelmacıklı'dan ev sahibi ve kiracılara uyarı

VERGİDE ÜST SINIR BEKLENTİSİ

2025 yılında yapılacak düzenlemenin, 2026 ile 2029 yılları arasında uygulanacak rayiç bedelleri belirlediğini kaydeden Özelmacıklı, "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında takdir komisyonunun dört yılda bir toplanması sonrasında bir değer belirleniyor. Komisyonun toplanmadığı yıllarda bu artışlar, yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde yapılıyor. Örneğin 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 çıkmıştı. Buna göre 2025 yılında emlak vergilerindeki artış yüzde 21,96 ile sınırlı kalmıştı. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Belki ‘En fazla bir kat artırabilir' gibi bir ek düzenlemeyle üst sınır gelebilir. Ayrıca yıllık artışlar yeniden değerleme oranının oranında yapılabilir. Aralık ayı içinde bu düzenlemenin çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Tapu, kira, emlak vergisi, emsal değer... Hepsi zamlanacak! Hakan Özelmacıklı'dan ev sahibi ve kiracılara uyarı

DEĞER BARIŞINI ÖNERDİ

Özelmacıklı, gayrimenkulde gerçek değerlerin şeffaf biçimde beyan edilmesi için yeni bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirterek "değer barışı" önerisini şu ifadelerle dile getirdi: "Bugün en büyük sorun, alım-satım işlemlerinde gerçek satış bedeli yerine belediye rayicinin gösterilmesi. Bu hem kayıt dışılığı artırıyor hem de vergilerde ciddi dengesizliklere yol açıyor. Tapu harçlarının düşürülmesi gibi adımlarla vatandaşın gerçek değeri beyan etmesi teşvik edilebilir. Ayrıca ülke genelinde rayiç değer haritaları oluşturulduktan sonra, bir defaya mahsus yapılacak bir ‘değer barışı' ile emlak vergilerinde kolaylık sağlanabilir. Böylece sistem daha sağlıklı ve düzenli hale gelir."

