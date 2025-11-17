Gram altın rekor kıracak! İslam Memiş yatırımcıya tarih ve rakam verdi

Amerika Merkez Bankası Fed'in yılın son toplantısında yani 10 Aralık tarihinde faizleri pas geçmesini beklediğini belirten Memiş, "Böyle bir ihtimal olursa da bütün gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankaları faizlere pas geçebilir. Ancak bir faiz indirimi gelirse —ki piyasalar bu yönde bir beklenti içinde değil şu anda— bu sefer de tekrar ciddi anlamda hem Trump'ın canı sıkılır hem de Amerikan ekonomisine dair endişeler biraz daha artabilir diye tahmin ediyorum" dedi.

