Gram altın rekor kıracak! İslam Memiş yatırımcıya tarih ve rakam verdi

Kasım 17, 2025 12:49
1
altın fiyatları

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda piyasalara, güncel altın, dolar, gümüş fiyatlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Gram altın fiyatı için 2026 yılında rekor seviyeleri görebileceğinin sinyalini veren Memiş, 30 bin lirası olan yatırımcılara seslendi. İşte detaylar...
 

2
altın

"Trump imzayı attı, hükümet açıldı. Ancak ekonomik verilere ulaşılamadığı için veya ekonomik veriler gecikmeli olduğu için bu küresel piyasalar için hala risk oluşturmaya devam ediyor" diyen Memiş, enflasyon rakamları yine beklentinin üzerinde geleceğini belirtti.

 

3
fed

Amerika Merkez Bankası Fed'in yılın son toplantısında yani 10 Aralık tarihinde faizleri pas geçmesini beklediğini belirten Memiş, "Böyle bir ihtimal olursa da bütün gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankaları faizlere pas geçebilir. Ancak bir faiz indirimi gelirse —ki piyasalar bu yönde bir beklenti içinde değil şu anda— bu sefer de tekrar ciddi anlamda hem Trump'ın canı sıkılır hem de Amerikan ekonomisine dair endişeler biraz daha artabilir diye tahmin ediyorum" dedi.
 

4
altın

"Uluslararası piyasalarda doların değer artışı, diğer varlıklarda endişe yaratır. Bu da güvenli liman talebini artırır"diyen Memiş, altın fiyatlarıyla ilgilide değerlendirmede bulundu.

 

5
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye’de açıklanacak enflasyon için öngörüde bulunan Memiş, "Enflasyon tahminleri ve kur tahminleri yukarı yönlü revize ediliyor. Ben %31.5–32 civarında bir yıllık enflasyonla yılı tamamlayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.
 

6
ALTIN ALMAK İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

ALTIN ALMAK İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

"Altın ve gümüş tarafına gelirsek: Geçen hafta ons altında 4150–4180 dolar aralığına bir yükseliş olabilir ama kanmayın, geri dönüş olabilir diye uyarmıştım. Nitekim altın 4243 doları gördü ama hemen sonra 4150 dolara geriledi. Bu satışların devamını bekliyorum. Kişisel olarak 4.000 dolar altına sarkmadıkça yeni pozisyon açmam. 3800–3850 dolar seviyeleri alım fırsatı olabilir" diyen Memiş, yatrımcılar için kritik rakamı açıkladı.

 

7
2026'DA ALTIN NE KADAR OLACAK?

2026'DA ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda ons altın ve gram altın için hedef belirten Memiş, "2026 için ons altında hedef 4800–4850 dolar. Yıl sonuna kadar haftalık sert dalgalanmalar bekliyorum. Gram altında da 5650–5950 bandı izlenebilir. 2026 için 8.000 TL ilk hedef, ama çok agresif bir gelişme olursa 5 haneli gram altın da şaşırtıcı olmaz" dedi.
 

8
BITCOIN FİYATLARI NEREYE GİDECEK?

BITCOIN FİYATLARI NEREYE GİDECEK?

Memiş,"Bitcoin tarafında ise Ekim’de altına, Kasım’da kriptoya manipülasyon yapıldı. Bitcoin 96.000 dolara geriledi ama ben kötümser değilim. Altcoin’ler için bir şey diyemem ama Bitcoin tarafında hızlı yükseliş beklentim sürüyor" dedi.
 

9
30 BİN LİRANIZ VARSA

30 BİN LİRANIZ VARSA

Yatırımcı için önemli bir noktaya dikat çeken Memiş, "30.000 TL’si olan bir vatandaşın finansal piyasalarda al-sat hayali kurmaması gerektiğini düşünüyorum. 30.000 TL ile yapılacak en mantıklı şey ticarettir. Pazarcılık, internet mağazacılığı, küçük ticaret adımları… Hepsi mümkün. Asgari ücretli için ise ek iş çok önemli. El becerisi varsa evden ek gelir sağlayabilir. Ayrıca altın yerine gram gümüş biriktirmek daha mantıklı olabilir. 70–75 TL seviyelerinden küçük alımlar yapılabilir" dyerek önemli bir noktaya değindi.
 

10

