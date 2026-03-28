Büyükbaş hayvanları kurt saldırısından kurtaran tepki: Keçiler telef oldu, onlar kurtuldu

Ankara'nın Evren ilçesindeki bir çiftlikte kurt saldırısı yaşandı. Gece saatlerinde Hakan Öcal'a ait çiftliğe gelen kurt sürüsü, küçükbaş hayvanları hedef aldı. Dört kurdun çiftliğe girerek bazı keçileri telef ettiği saldırıda büyükbaş hayvanların beklenmedik tepkisi dikkat çekti. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar, kurtlara karşı toplu şekilde tepki vererek adeta sürüyü savundu. Büyükbaş hayvanların bu müdahalesi üzerine kurtların daha fazla zarar veremeden bölgeden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

