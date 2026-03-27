Gram altın için 6700 TL sonrası yeni tahmin! İslam Memiş'ten evde altın saklayanlara uyarı

Gram altın için 6700 TL, Ons altın için 4462 dolar konuşuluyor. Piyasalarda 'Altın Milliyetçiliği' döneminin başladığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında Putin ve Trump'tan gelen sürpriz açıklamaların altında yatan mesajları anlattı.
Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında hem piyasalara hem de yatırımcı davranışlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle altın piyasası, güvenlik, küresel gelişmeler ve yatırım stratejileri üzerine yaptığı açıklamalar öne çıktı.
Evde altın saklama konusuna değinen Memiş, "Allah korusun bir hırsızlık olayı yaşandı mesela. Bu sefer o içindeki altınların sigorta kapsamında olmadıktan sonra kasanın da bir önemi yok" dedi.
Tüketici mahkemelerinde yaşanan süreçlere de dikkat çeken Memiş, güvenlik ve site yönetimlerinin sigortasız olması durumunda yatırımcının mağdur olabileceğini belirtti. Bu nedenle yatırımcılara "Eve bir de hırsızlık sigortası yaptıracaksın. Onun primini ödeyeceksin, en temizi" diyerek uyarıda bulundu.
Banka kasalarına da değinen Memiş, yıllık kiralama bedellerinin yaklaşık 10 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek bunun da bir tercih meselesi olduğunu söyledi. Ev kasalarında ise teknik özelliklerin önemli olduğuna dikkaçekerek "Kapak kısmı özellikle içinde beton olan, kastığı zaman açılmayan şeyler var veya içi siyanürlü kapaklar var, tercih edilebilir" dedi.
Altın piyasasında yaşanan gelişmelere de değinen Memiş, iki kritik açıklamaya dikkat çekti. Bunlardan ilki Vladimir Putin’den geldi: "100 gramdan fazla altının ülkeden çıkışına izin verilmemesi konusundaki tasarıyı imzaladı.
İkinci önemli açıklama ise Donald Trump tarafından yapıldı. Memiş, Trump’ın sözlerinin dikkatle okunması gerektiğini vurguladı: "Ben altıncıyım. Altını taklit edemezsiniz dedi. Yarın öbür gün altına benzeyen bir boya çıkaracaklar dedi… Bu boş konuşulacak bir laf değil"
Bu açıklamaların küresel ölçekte yeni bir sürecin sinyali olduğunu belirten Memiş, “altın milliyetçiliği” kavramına dikkat çekerek Çin, Avrupa ve diğer ülkelerde de benzer gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalara değinen Memiş, "Günde 400 dolar, 500 dolar oynamalar olunca haliyle yavaş yavaş kımıldamalar başladı diğer ülkelerde" dedi.
Güncel verilere ilişkin de bilgi veren Memiş, ons altının 4462 dolar seviyesinde, gram altının ise 6.700 liranın üzerinde olduğunu belirtti.
Borsa İstanbul’a ilişkin teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, 12.400 – 13.400 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Döviz tarafında ise dolar kurunun 44,45 seviyelerinde olduğunu ve daha yatay bir görünüm sergilediğini belirtti.
Jeopolitik gelişmelere de değinen Memiş, Trump’ın İran’a verdiği süreyi uzatmasının ardından petrol fiyatlarının 102 dolar seviyesine çıktığını hatırlatarak belirsizliğin sürdüğünü söyledi.
Son olarak 2026 yılına ilişkin yatırım yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyarak "2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. 2026 yılı parayı koruma yılıdır. O yüzden eğer paradan para kazanacağım diye bir hayal içinde olan yatırımcı varsa bu hayalinden şimdiden vazgeçmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.