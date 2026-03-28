Motosikletle polise çarptı! Yakalanınca ceza yağdı: Tam yarım milyon ödeyecek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Hafif yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.K'ye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 495 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

