Bayram Başaran’dan altın yatırımcısına acil uyarı: 6 Nisan gecesine dikkat!

Altın, gümüş, petrol fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Tüm piyasalar savaşı fiyatlıyor. Ekonomist Bayram Başaran, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulundu.
Başaran, mevcut jeopolitik sürecin öngörülemez olduğuna dikkat çekerek "Dünyadaki bu savaş çok beklendik bir savaş değildi. Amerika bile beklemiyordu savaşı ama kendini savaşın içine vurdu İsrail’in ısrarı üzerine" şeklinde konuştu.
Savaşın taraflarının hazırlık düzeyine değinen Başaran, Doğu ile Batı arasındaki fark için "Doğu, yani yeni dünya düzeni kuran sistem Asya’da bunun hazırlığını yapmış ama Batı dünyası yapmamış" şeklinde konuştu.
Enerji piyasalarına ilişkin çarpıcı senaryolar da paylaşan Başaran, özellikle kritik bir tarihe işaret ederek "6 Nisan kritik bir gece… Eğer anlaşma sağlanmazsa İran’ın enerji altyapısını bombalayacağım diyor. Bunu bombaladığın zaman petrol 200 dolara kadar gider" dedi.
Bu ihtimalin yalnızca enerji değil, küresel ekonomi üzerinde zincirleme etkileyeceğini söyleyen Başaran, "Bu gıdayı falan patlatır. Bu dünyayı başka bir yere doğru götürür" dedi.
Petrol arzındaki daralmaya dikkat çeken Başaran, "Günde yaklaşık 150 petrol tankerinin geçtiği bir boğazdan dün 7 tane geçmiş… Şu an tanker cayır cayır Hürmüz Boğazı’nda yanıyor" dedi.
Türkiye ekonomisine etkiler konusunda ise "Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını inanılmaz şekilde artırıyor. Türkiye’de taşımacılığın %65’i motorinle yapılıyor. Bu çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla bu Türkiye’de çok ciddi enflasyon getirecek. Dünyada da çok ciddi enflasyon gelecek. Bu kesin" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki yön hakkında değerlendirme yapan Başaran, "Petrol yukarı yönlü, altın da dalgalanmayla yukarı yönlü." şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın satışına da değinen Başaran, "Türkiye’de savaşın içinde değiliz ama Merkez Bankası 58 tondan fazla altın satmak zorunda kaldı" dedi.
FAO’nun açıklamasına göre savaşın gıda sektörüne taşındığını belirten Başaran, "Gıdada çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Sebze meyve fiyatları geçen yılın Mart ayına göre %95 ile %165 arasında artmış" dedi.
Yatırımcılara yönelik uyarılarında kısa vadeli risklere dikkat çekerek "Kısa vadede dövizi tutmak zorlaşacak. Taze kaynak bulunamazsa Mayıs ayında ciddi hareketler olabilir. Dünya genelinde doların değer kaybedeceğini, altın ve gümüşün değer kazanacağını düşünüyorum" dedi.
Son olarak hem küresel hem yerel ölçekte zorlu bir sürece girildiğini belirten Başaran, "Bu savaş kısa sürede bitecek gibi görünmüyor. Herkesin hem psikolojisini hem ekonomisini buna göre ayarlaması gerekiyor. En önemli konu bu" dedi.