Ekonomi
Esnafa yeni destek müjdesi! TESK'ten istihdam için büyük adım

Deprem bölgesinde imalatı durma noktasına gelen esnaf için destek projeleri devam ediyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkârlar için hayata geçirilen 'İş Sürekliliği Destek Programı'nın detaylarını paylaştı. UNDP iş birliğiyle yürütülen projede 208 işletmeye can suyu verilirken, kurulan 9 ortak kullanım tesisiyle üretimin yeniden şahlanması hedefleniyor.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 10:32
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 10:37

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"İş sürekliliği destek programı ile esnafımıza can suyu sağlıyoruz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Fransa hükümetinin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında deprem bölgesindeki esnafa can suyu sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.
Program kapsamında, deprem bölgesinde 9 ortak kullanım tesisi ile esnafın üretimleri artırılıyor ve istihdam sağlanıyor.
Bu çalışmalarla göçün önlenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Özellikle imalatın durma noktasına geldiği Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay gibi illerde küçük işletmelerin makine ve ekipmana erişimi sağlanıyor.
Toplamda 208 işletmeye destek verilirken, kadınların, engellilerin ve diğer işletmelerin işlerini büyütmeleri amaçlanıyor.
TESK, esnafın yeniden üretime katılması için tüm imkanları seferber ederek bu tür projeleri artırmayı hedefliyor.
Fransa hükümetinin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) koordinasyonunda yürütülen İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "439 bin kadın üyemizle birlikte deprem bölgesindeki esnafımızın ortak çalışma atölyeleriyle 9 bölgede üretimlerini artırmaya yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarla bölgeye istihdam sağlıyor, kalifiye eleman yetişmesine destek veriyoruz. Kadınlarımızın işlerini büyütmelerini sağlarken, esnaf ve sanatkârlarımızın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde esnaf ve sanatkârlarımızın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca kadın girişimcilerimizin işlettiği işletmeleri ziyaret ederek desteklerimizin sahadaki yansımalarını yerinde inceliyoruz" diye konuştu.

9 ORTAK KULLANIM TESİSİ

Program kapsamında hayata geçirilen ortak kullanım tesislerinin önemine dikkat çeken Bendevi Palandöken, "Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece ekonomik katkı sağlamayı değil, göçün önüne geçerek insanlarımızın kendi bölgelerinde iş ve aş bulmalarını amaçlıyoruz. Esnafımızın şehrin simgesi olduğunun bilinciyle yerel ekonomiyi güçlendiriyoruz. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay’da imalatın durma noktasına geldiği alanları önceliklendiriyor, kurduğumuz 9 ortak kullanım tesisiyle küçük işletmelerimizin makine ve ekipmana erişimini sağlıyoruz. Bu işletmeler tamamen üretime döndüğü zaman da hem o bölgedeki sanayi kuruluşlarının aynı şekilde yine yan sanayilerin gelişmesinde önemli destek olacak. Esnaf ve sanatkârlarımızın yeniden üretime katılması için tüm imkânlarımızı seferber ediyor, UNDP ile yürüttüğümüz İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında hem maddi hem yapısal desteklerle bu süreci güçlendiriyoruz. Esnafımızın yeniden ayağa kalkması için bu tür projeleri artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın AmacıEkonomik katkı sağlamak, göçü önlemek, insanların kendi bölgelerinde iş ve aş bulmalarını sağlamak.
Vurgulanan ÖnemOrtak kullanım tesisleri ve yerel ekonomiyi güçlendirme.
Etkilenen BölgelerKahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay (depremden etkilenen).
Uygulanan Çözümler9 ortak kullanım tesisi kurularak küçük işletmelerin makine ve ekipmana erişimi sağlanmıştır.
Beklenen Katkıİşletmeler tamamen üretime döndüğünde bölgedeki sanayi kuruluşları ve yan sanayilerin gelişmesine destek olacaktır.
Destek MekanizmalarıUNDP ile İş Sürekliliği Destek Programı kapsamında maddi ve yapısal destekler.
Gelecek VizyonuEsnafın yeniden üretime katılması için tüm imkanların seferber edilmesi ve bu tür projelerin artırılarak sürdürülmesi.
Söz SahibiBendevi Palandöken

208 İŞLETMEYE DESTEK

TESK AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan ise "Biz UNDP ile birlikte kadınlarımızın, engellilerimizin ve diğer işletmelerin bu hayallerin peşinden koşmasına destek olmak için bir çaba gösterdik. Toplamda 208 işletmeye destek verdik. Küçük destekler büyük etkiler oluşturabiliyor. 9 tane ortak uygulama alanımız açıldı. Yakın zamanda da tam olarak işlevsel hale gelecek. Bu ortak kullanım alanlarıyla birlikte biz aslında işletmelerin daha büyük işleri yapabilecekleri, bu işleri yaparken de çocuklarını bırakabilecekleri, dijital dünyadan haberdar olabilecekleri yerleri de kurduk" değerlendirmesini yaptı.

