İsteğe bağlı emeklilik hakkı! İsa Karakaş kritik 6 ay için çalışanları uyardı

Mart 28, 2026 09:16
kendi primini ödeyerek memuriyet statüsüyle emekli olma

Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece işçi ve esnafa değil, görevinden ayrılan memurlara da kendi primini ödeyerek memuriyet statüsüyle emekli olma şansı tanıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında memuriyette geçen fiilî hizmetler için emeklilik ikramiyesi piyangosunu anlattı.
 

İsteğe Bağlı İştirakçilik

Karakaş, "İsteğe Bağlı İştirakçilik" sistemiyle memur statüsünü koruyarak emekli olmanın tüm şifrelerini tek tek açıkladı.
 

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Karakaş, "Kanunla belirlenen kurumlarda en az 10 yıl fiilî çalışma şartı aranır. Bu sürenin hesabında ücretsiz izin, borçlanma ve yıpranma payı dikkate alınmaz" diyerek bu haktan yararlanmak isteyenleri uyardı.
 

özel statülü kurumlardaki çalışmalar

Ayrıca BOTAŞ, TPAO ve TÜPRAŞ gibi özel statülü kurumlardaki çalışmalar belirli şartlarla dahil edilebilir; ancak kurumun özelleştirilip kamu payının %50’nin altına düştüğü tarihten sonraki süreler hesaba katılmaz.
 

BU HAKTAN KİMLER YARARLANAMAZ?

BU HAKTAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Karakaş, bu haktan; devlet memurluğundan ihraç edilenler, yüz kızartıcı suç işleyenler veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar, olağanüstü durumlarda görevini izinsiz terk edenler, hâlihazırda zorunlu sigortalı olarak çalışanlar ve kendi çalışmasından dolayı emekli maaşı alanların yararlanamayacağını belirtti.
 

memuriyet

Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapmak gerektiğini ifade eden Karakaş, "Ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başladıysanız, o işten ayrıldığınız tarihten itibaren yine 6 aylık süreniz başlar" dedi. 
 

Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik

Ayrıca uzman isim, "Başvurunuzu Ankara Sıhhiye’deki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına bir dilekçe ile yapmanız yeterlidir. Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçiliğiniz, dilekçenizin kuruma ulaştığı ayı takip eden ay başında resmen başlar" diyerek tüm kritik noktalara dikkat çekti.

