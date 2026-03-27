Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı! İsrail, roketlerin engellendiğini açıkladı

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Hizbullah da İsrail'e yönelik roketli saldırılar gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti hedef alındı. Bölgede siren seslerinin duyulmasının ardından hava savunma sistemleri devreye girerek, fırlatılan roketleri etkisiz hale getirdi. İsrailli kaynaklar bölgede birçok patlama sesi duyulduğunu belirtirken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'dan fırlatılan 9 roketin Hayfa Limanı üzerinde başarılı bir şekilde engellendiğini açıkladı.

