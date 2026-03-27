Tehlikeli sürüş anını paylaşmıştı! Sürücünün ehliyetine el konuldu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğini belirleyerek yakaladı. Son 5 yıl içerisinde aynı ihlali ikinci kez gerçekleştirdiği gerekçesiyle sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

