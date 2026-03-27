İngiltere'nin konuştuğu Türk! 4 hırsızı tek başına böyle kovaladı

ngiltere'nin başkenti 'nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında kurye kılığındaki bir şahıs, Türk ailenin ikamet ettiği konutun kapısını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kapıyı çalan kasklı şahsın hemen ardından pusuda bekleyen kar maskeli 3 hırsız daha hızla kapıya yöneldi. Şüpheliler, çaldıkları kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak zorla içeri girmeye çalıştı. Ev sahibi Engin Uslu ise anında karşılık verdiği 4 hırsızı kovalayarak püskürttü. Amaçlarına ulaşamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif şekilde yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da, kurye kılığındaki bir şahıs ve kar maskeli 3 kişi Türk bir ailenin evine zorla girmeye çalıştı ancak ev sahibi tarafından püskürtüldü.
Olay, 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında Londra'nın Winchmore Hill bölgesinde meydana geldi.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kasklı bir şahıs kapıyı çaldıktan sonra pusuda bekleyen kar maskeli 3 kişi daha hızla kapıya yöneldi.
Şüpheliler, kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak eve girmeye çalıştı.
Ev sahibi Engin Uslu'nun karşılık vermesiyle 4 şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
