İngiltere'nin konuştuğu Türk! 4 hırsızı tek başına böyle kovaladı

ngiltere'nin başkenti Londra'nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında kurye kılığındaki bir şahıs, Türk ailenin ikamet ettiği konutun kapısını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kapıyı çalan kasklı şahsın hemen ardından pusuda bekleyen kar maskeli 3 hırsız daha hızla kapıya yöneldi. Şüpheliler, çaldıkları kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak zorla içeri girmeye çalıştı. Ev sahibi Engin Uslu ise anında karşılık verdiği 4 hırsızı kovalayarak püskürttü. Amaçlarına ulaşamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif şekilde yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

