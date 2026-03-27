Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına başladı.

Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 12:19

Karadeniz'deki 'nda yerli ve milli doğal gaz üretiminin artırılması için çalışan Bakanlık, yeni keşifler için de yoğun mesai harcıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdülhamid Han, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek. Bu kapsamda, geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gazın mimarı olan Abdülhamid Han, yeni ve önemli bir görev daha üstlendi.

Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Türkiye, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli doğal gaz üretimini artırmak amacıyla Abdülhamid Han sondaj gemisi ile yeni keşif sondajlarına başladı.
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda hidrokarbon arama çalışmalarına başladı.
Sondaj çalışmaları, su derinliği dahil yaklaşık 3.100 metreye kadar inecek ve 35 gün sürmesi bekleniyor.
Geçen yıl Abdülhamid Han gemisi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfetmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını hedeflediğini belirtti.
Nisan ayında Fatih sondaj gemisi de Bartın'ın kuzeyindeki Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni yılın ilk keşif sondajı için bu sabah Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda hidrokarbon arama çalışmalarına başladı. Su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek olan geminin çalışmalarının 35 gün sürmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarısını yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han sondaj gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı." ifadesini kullandı.

Abdülhamid Han gemisi, yılın ilk keşif sondajına başladı

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağını belirten Bayraktar, "Nisan ayında da Fatih sondaj gemimiz Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak. Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

Proje AdıSakarya Gaz Sahası Yerli ve Milli Doğal Gaz Üretiminin Artırılması
BakanlıkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ana GemiAbdülhamid Han
Abdülhamid Han'ın GöreviYeni keşif sondajları
Önceki BaşarıGöktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi (Geçen Yıl)
Yeni Sondaj YeriKandıra-2 kuyusu (Kocaeli açıklarında)
Sondaj TürüHidrokarbon arama çalışmaları
Sondaj DerinliğiYaklaşık 3.100 metre (su derinliği dahil)
Beklenen Süre35 gün
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar
Bakan'ın AçıklamasıSakarya Gaz Sahası'ndaki başarıyı yeni keşiflerle taçlandırma hedefi, Abdülhamid Han'ın Kandıra-2 kuyusundaki görevi.
Gelecek SondajNisan ayında Fatih sondaj gemisi ile Eflani-1 kuyusu (Bartın'ın kuzeyi)
Genel HedefEnerjide tam bağımsız Türkiye
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için 6700 TL sonrası yeni tahmin! İslam Memiş'ten evde altın saklayanlara uyarı
