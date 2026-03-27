Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarında verilen Türkiye- Romanya karşılaşmasında maçı tribün önünden takip eden Duru Nayman, sevgilisi Arda Güler'i sahada yalnız bırakmadı. En son Bodrum'da beraber yaptıkları tatil ile magazin gündemine düşen Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman, yayınlanan haberlerle birlikte gözleri üzerine çekti. Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın gol krallarından olan genç yetenek Arda Güler'in bir süredir beraber olduğu sevgilisi Duru Nayman'ın özel hayatı da böylelikle araştırılmaya başlandı. Peki, Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşındadır? Duru Nayman nereli, hangi bölüm okudu? Arda Güler ile Duru Nayman ilişkisine yönelik merak edilen tüm detaylar!

HABERİN ÖZETİ Duru Nayman kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman nereli, mesleği ne? Türkiye - Romanya maçında sevgilisi Arda Güler'i tribünden destekleyen Duru Nayman'ın özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Duru Nayman, 1 Şubat 2005 İstanbul doğumludur ve 2026 itibarıyla 21 yaşındadır. Basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamış, ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim görmektedir. Galatasaray Kadın Basketbol takımında 23 numaralı formayı giymektedir. Maç sırasında Arda Güler'i fark ettirebilmek için el sallayarak çaba sarf ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştur.

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ DURU NAYMAN KİMDİR?

1 Şubat 2005 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Duru Nayman, spor dünyasına olan ilgi ve merakını henüz küçük yaşlarda iken fark etmiş, kariyerini de bu alana doğru yönlendirmiştir.

Arda Güler'in sevgilisi olmasının yanı sıra basketbol alanındaki başarılarıyla da öne çıkan genç isim Duru Nayman, bu alandaki kariyerinin ilk basamaklarını Fenerbahçe'nin altyapısında basketbol oynayarak atmıştır.

Yeteneği kısa zamanda fark edilen genç isim Duru Nayman, göstermiş olduğu üstün performanslarla adını geniş bir kitleye duyurmuş ve bu başarısı kendisini kısa zamanda Galatasaray'a transfer ettirmiştir.

Spor kariyerindeki bu başarılı adımlarının dışında akademik açıdan da kendini ileri noktalara taşımaya çalışan Duru Nayman'ın şuan ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuduğu bilinmektedir.

DURU NAYMAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul doğumlu olan genç yıldız Duru Nayman, 2026 yılı itibariyle 21 yaşındadır.

Duru Nayman, Arda Güler ile olan yakın ilişkisi bir yana Galatasaray Kadın Basketbol takımının 23 numara formasındaki üstün performanslarıyla da konuşulan en genç yeteneklerden biri olarak da karşımıza çıkmaktadır.

DURU NAYMAN, TÜRKİYE- ROMANYA MAÇINDA KENDİNİ GÖSTEREBİLMEK İÇİN YAPMADIĞINI BIRAKMADI!



Futbolcuların Türkiye- Romanya karşılaşması öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında Duru Nayman, kendisini sevgilisi Arda Güler'e gösterebilmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Dikkat çekebilmek için sürekli el sallayan, daha sonra ise kendisini görmediğini düşünerek arkadaşına 'Görmüyor beni' diyen Duru Nayman'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Yopun çabaları sonucunda kendini fark ettirmeyi nihayet başaran Nayman, Arda Güler'in kendisini gördüğünden emin olduktan sonra ikilinin tebessümleri kameralara yansıdı.