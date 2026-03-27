Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu! Burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin sevilen arabesk sanatçısı Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkutan bir haberle gündemde. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, burun kanaması sonrası tedavi altına alındı. Doktorlarından açıklama gelmeye devam ederken, Kurtoğlu hayranları da endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Peki Cengiz Kurtoğlu'nun sağlığı nasıl? İşte Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu hakkında kritik detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 13:26

Milyonların kalbinde yer edinen Küllenen Aşk ve Saklı Düşler gibi şarkıların sahibi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde beklenmeyen bir sağlık krizi ile resmen sarsıldı. 66 yaşındaki usta sanatçı, rutin gibi görünen bir burun kanaması şikayetiyle derhal hastaneye başvurdu. Fakat, yapılan müdahale sonrası, durumun çok kritik bir tablo olduğu ortaya çıktı. Yapılan kardiyolojik incelemeler sonrası, sanatçının iki ana damarının da kapalı olduğu bilgisi geldi. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçirdiği burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve yapılan incelemelerde iki ana damarının kapalı olduğu belirlenerek acil stent operasyonu geçirdi.
Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan kardiyolojik incelemeler sonucu sanatçının iki ana damarının kapalı olduğu tespit edildi.
Sanatçıya tıkalı damarlardan birine anında stent operasyonu yapıldı ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.
Yaklaşık 1 ay sonra diğer tıkalı damara da müdahale edilmesi için ikinci bir operasyonun planlandığı belirtildi.
Cengiz Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun stabil ve moralinin yüksek olduğu aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

CENGİZ KURTOĞLU SEVENLERİNİ KORKUTTU! BURUN KANAMASI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Yorgun Yıllarım, Gelin Olmuş Gidiyorsun gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

Ancak bu defa zorlu bir sınavla hayranlarını endişelendiren Kurtoğlu, şuan da hastanede müşahede altında tutuluyor. 66 yaşında bulunan , dün akşam burun kanaması geçirerek, hastaneye gitti.

Hastanede yapılan anjiyo sonrası Kurtoğlu acil müdahaleye alındı. Özellikle kalp damarlarında bulunan daralma riskli görüldü. Uzman ekipler, Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlardan birine anında stent operasyonu gerçekleştirdi. Bununla beraber gelen bilgiler de operasyonun başarılı geçtiği ve kritik eşiğin atlatıldığı yönünde.

BİR AY SONRA İKİNCİ OPERASYON KONUŞULUYOR

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuna yönelik doktorların titizlikle yürüttüğü bu süreçte, tıkalı damar için bir yol haritası oluşturuldu.

Vücudun kendine gelebilmesi için ve tüm riskleri en aza indirmek için, ikinci damara da müdahale edilmesi gerektiği anlaşıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun, yaklaşık 1 ay sonra yeniden bir operasyon geçireceği konuşuluyor.

KURTOĞLU'NDAN SEVENLERİNE İYİYİM MESAJI

Müzik sektörünü ve Kurtoğlu hayranlarını adeta yasa boğan gelişme sonrası, hastaneden yapılan açıklamalar da yüreklere su serpen cinsten oldu.

Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Bununla beraber Cengiz Kurtoğlu'nun moralinin de yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. 1984 yılından bu yana Sen Sözden Anlamaz mısın?, diyerek her gönle girmeyi başaran Cengiz Kurtoğlu'nun şu anda süren tedavisinin ardından sahnelere de geri dönmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#ameliyat
#cengiz kurtoğlu
#Stent
#Kalp Damarı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.