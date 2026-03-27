Milyonların kalbinde yer edinen Küllenen Aşk ve Saklı Düşler gibi şarkıların sahibi Cengiz Kurtoğlu, dün akşam saatlerinde beklenmeyen bir sağlık krizi ile resmen sarsıldı. 66 yaşındaki usta sanatçı, rutin gibi görünen bir burun kanaması şikayetiyle derhal hastaneye başvurdu. Fakat, yapılan müdahale sonrası, durumun çok kritik bir tablo olduğu ortaya çıktı. Yapılan kardiyolojik incelemeler sonrası, sanatçının iki ana damarının da kapalı olduğu bilgisi geldi. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkuttu! Burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçirdiği burun kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve yapılan incelemelerde iki ana damarının kapalı olduğu belirlenerek acil stent operasyonu geçirdi. Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kardiyolojik incelemeler sonucu sanatçının iki ana damarının kapalı olduğu tespit edildi. Sanatçıya tıkalı damarlardan birine anında stent operasyonu yapıldı ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Yaklaşık 1 ay sonra diğer tıkalı damara da müdahale edilmesi için ikinci bir operasyonun planlandığı belirtildi. Cengiz Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun stabil ve moralinin yüksek olduğu aktarıldı.

Sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Yorgun Yıllarım, Gelin Olmuş Gidiyorsun gibi eserleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

Ancak bu defa zorlu bir sınavla hayranlarını endişelendiren Kurtoğlu, şuan da hastanede müşahede altında tutuluyor. 66 yaşında bulunan Cengiz Kurtoğlu, dün akşam burun kanaması geçirerek, hastaneye gitti.

Hastanede yapılan anjiyo sonrası Kurtoğlu acil müdahaleye alındı. Özellikle kalp damarlarında bulunan daralma riskli görüldü. Uzman ekipler, Cengiz Kurtoğlu'nun tıkalı damarlardan birine anında stent operasyonu gerçekleştirdi. Bununla beraber gelen bilgiler de operasyonun başarılı geçtiği ve kritik eşiğin atlatıldığı yönünde.

BİR AY SONRA İKİNCİ OPERASYON KONUŞULUYOR

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumuna yönelik doktorların titizlikle yürüttüğü bu süreçte, tıkalı damar için bir yol haritası oluşturuldu.

Vücudun kendine gelebilmesi için ve tüm riskleri en aza indirmek için, ikinci damara da müdahale edilmesi gerektiği anlaşıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun, yaklaşık 1 ay sonra yeniden bir operasyon geçireceği konuşuluyor.

KURTOĞLU'NDAN SEVENLERİNE İYİYİM MESAJI

Müzik sektörünü ve Kurtoğlu hayranlarını adeta yasa boğan gelişme sonrası, hastaneden yapılan açıklamalar da yüreklere su serpen cinsten oldu.

Kurtoğlu'nun genel sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Bununla beraber Cengiz Kurtoğlu'nun moralinin de yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. 1984 yılından bu yana Sen Sözden Anlamaz mısın?, diyerek her gönle girmeyi başaran Cengiz Kurtoğlu'nun şu anda süren tedavisinin ardından sahnelere de geri dönmesi bekleniyor.