Kübra Karaaslan kimdir, neden intihar etti? Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan neden öldü, kaç yaşındaydı?

23 Mart 2026 Pazartesi günü Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde bir intihar olayı yaşandı. Genç bir kadın köprünün Yalova Altınova kısmında korkuluklara çıktı. Vatandaşların uzun süre vazgeçirmeye ikna etmeye çabaladı fakat buna rağmen genç kadın, kendini aniden metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Olay sonrasında genç kadının bir sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

KÜBRA KARAASLAN KİMDİR?

21 yaşındaki Kübra Karaaslan, sosyal medya platformu TikTok’ta ürettiği videolarla tanınan bir içerik üreticisiydi. Günlük hayatından kesitler, eğlenceli içerikler ve samimi paylaşımlar yapan Karaaslan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Karaaslan’ın tüm hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Kübra Karaaslan’ın intihar ettiği o anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu. Çevredeki vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bırakması görenleri korkuttu.

HESAPLARINI KAPATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti. Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce sebebi bilinmeyen bir şekilde tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İddialara göre Kübra Karaaslan, Ümraniye’deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızıydı. Kübra Karaaslan'ın intihar sebebi henüz bilinmiyor.