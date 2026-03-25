Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan'ın intihar ettiği iddia edilmişti! Kan donduran anların görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kişinin sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi. Vatandaşların ikna çabalarına rağmen kendini boşluğa bırakan Karaaslan'ın son anları saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 22:16
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 22:19

ile Yalova'yı birbirine bağlayan 'nden atlayarak hayatını kaybeden kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Karaaslan'ın atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0:00 70
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU AMA DURDURAMADI

İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, Karaaslan'ı ikna etmek için seferber oldu. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#kocaeli
#sosyal medya fenomeni
#intihar
#osmangazi köprüsü
#Kübra Karaaslan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.