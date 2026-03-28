Erkekleri tek tek ağa düşürdüler! Evde öldüresiye darp: 'Kimseye anlatırsan ailene söyleriz'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri sosyal medyada erkekleri ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonun düğmesine bastı. Yapılan çalışmada, çete üyelerinin tanıştıkları erkekleri eve götürdüğü ve mağdurları silahla tehdit edip paralarını aldıkları tespit edildi.

Özetle

"AİLENE ANLATIRIZ" TEHDİDİ

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.

23 şüpheli yakalandı. 8'i Kadın 3 erkek 15 şüpheli tutuklandı.