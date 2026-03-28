Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Erkekleri tek tek ağa düşürdüler! Evde öldüresiye darp: 'Kimseye anlatırsan ailene söyleriz'

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri 'sevgililik' tuzağına düşüren çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyelerinin ağlarına düşürdükleri erkekleri tehdit ederek korkuttukları ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Erkekleri tek tek ağa düşürdüler! Evde öldüresiye darp: 'Kimseye anlatırsan ailene söyleriz'
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 09:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Büro ekipleri sosyal medyada erkekleri ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonun düğmesine bastı. Yapılan çalışmada, çete üyelerinin tanıştıkları erkekleri eve götürdüğü ve mağdurları silahla tehdit edip paralarını aldıkları tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Erkekleri tek tek ağa düşürdüler! Evde öldüresiye darp: 'Kimseye anlatırsan ailene söyleriz'

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da sosyal medyada erkekleri ağına düşürerek paralarını gasp eden bir çeteye operasyon düzenlendi.
Çete üyeleri, tanıştıkları erkekleri eve götürerek silahla tehdit edip paralarını alıyordu.
Mağdurları, ailelerine anlatma, videoları yayma gibi tehditlerle korkutarak polise başvurmalarını engelliyorlardı.
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda 20 olay tespit edildi.
Operasyonda 23 şüpheli yakalandı ve 15 şüpheli (8 kadın, 3 erkek) tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

"AİLENE ANLATIRIZ" TEHDİDİ

Yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 20 olay tespit edildi. 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' diye mağdurları korkuttular susturdular.

Mağdurlar özel durumlarının bilinmemesi için polise başvurmadılar ancak polis takibe alarak çeteyi deşifre etti.
23 şüpheli yakalandı. 8'i Kadın 3 erkek 15 şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER
#gasp
#Silahlı Tehdit
#Cinsel Suçlar
#Ankara Operasyonu
#Sosyal Medya Çetesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.