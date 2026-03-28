Ataşehir'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerine doğru zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un ilçesinde saat 05.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme meydana geldi.

İstanbul Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle ilk kazanın ardından duran araçlara arkadan gelen diğer araçların çarpması sonucu zincirleme kaza oluştu.
Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
YARDIM ETMEK İSTERKEN ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTILAR

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı. Ancak arkadan gelen diğer araçlar duramayınca toplam 7 aracın karıştığı meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. , olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

