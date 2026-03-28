Ataşehir'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saat 05.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı. Ancak arkadan gelen diğer araçlar duramayınca toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.