Metrobüs ayağının üzerinden geçti! Bahçelievler'de korkunç olay

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Şirinevler Metrobüs durağında korkunç bir kaza yaşandı. Bir kadın, binmeye çalıştığı metrobüs yoluna düşerken o sırada hareket eden metrobüs kadının ayağının üzerinden geçti. Talihsiz kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs ayağının üzerinden geçti! Bahçelievler'de korkunç olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:39

'un ilçesinde korkunç bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şirinevler Metrobüs durağı oldu.

Metrobüs ayağının üzerinden geçti! Bahçelievler'de korkunç olay

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Şirinevler Metrobüs durağında, metrobüse binmeye çalışırken ayağı ezilen bir kadın yaralandı.
Kaza, Şirinevler Metrobüs durağında meydana geldi.
Zincirlikuyu istikametine ilerleyen metrobüs, durakta yolcu alırken olay yaşandı.
S.K. isimli kadın, metrobüse binmeye çalışırken duraktan yola düştü.
Hareket eden metrobüs, kadının ayağını ezdi.
Kaza sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağında yolcu almak için durdu. O sırada S.K. isimli kadın metrobüse binmeye çalışırken duraktan yola düştü. Hareket eden metrobüs, S.K.'nin ayağını ezdi.

Metrobüs ayağının üzerinden geçti! Bahçelievler'de korkunç olay

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa için sarı alarm verildi! Valilikten açıklama geldi
Silahlı saldırının kahreden detayları ortaya çıktı! Gürültüyü merak ederek olay yerine gitmiş: "Tek suçu orada olmak"
