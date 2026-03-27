Metrobüs ayağının üzerinden geçti! Bahçelievler'de korkunç olay

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şirinevler Metrobüs durağı oldu.
Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağında yolcu almak için durdu. O sırada S.K. isimli kadın metrobüse binmeye çalışırken duraktan yola düştü. Hareket eden metrobüs, S.K.'nin ayağını ezdi.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.