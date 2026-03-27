Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ömerağa Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Silahlı saldırının kahreden detayları ortaya çıktı! Gürültüyü merak ederek olay yerine gitmiş: "Tek suçu orada olmak" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına gece saatlerinde otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Saldırıda eğlence mekanının sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetti. C.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Saldırganlar, olaydan kısa bir süre önce yaya olarak mekana gelip taş attılar. Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer, dışarıdan gelen sesler üzerine mekanın önüne gittiği sırada kurşunların hedefi oldu. İş yeri sahibi Volkan Berberoğlu yaklaşık bir ay önce nişanlanmış ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıda mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49) ve olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır hayatını kaybederken C.S. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

SALDIRININ KAHREDEN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmit'teki silahlı saldırıyla ilgili önemli detaylar da ortaya çıktı. Saldırganların olaydan kısa bir süre önce yaya olarak eğlence mekanının önüne geldiği ve işletmeye taş attıkları öğrenildi. Özel bir firmada yönetici olan, evli ve bir kız çocuk babası Cem Özer'in ise dışarıdan gelen sesler üzerine mekanın önüne gittiği, bu sırada kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

BİR AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

İş yeri sahibi Volkan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karaburun Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Berberoğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berberoğlu'nun yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"SUÇU ORADA OLMASI"

Özel bir firmada yöneticilik yapan Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer için de İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna gönül verdiği Kocaelispor'un bayrağı ve atkısı serilen Özer, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Cem Özer'in kuzeni Reyhan Akbaş, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Hiçbir şeyle ilgisi olmayan bir insandı. Suçu orada olması. Maalesef İzmit'te artık bu olaylar çok fazla oldu. Birilerinin canı çok yanıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Çok acı. Biz yandık, başka aileler yanmasın" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden emekli polis memuru Talip Çalık'ın cenazesi ise yarın Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde toprağa verilecek.

Öte yandan, polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.