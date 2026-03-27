Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 51 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay'ın hayatı o günden sonra tamamen değişti. Yaşadığı zorlu sürecin ardından içine kapanan genç, telefon bağımlısı haline geldi. 3 yıl boyunca kafasını telefondan kaldırmayan gencin içler acısı hali Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tırnaklarını ve saçını kesmeyen yıllarca duş dahi almayan gencin son hali ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yıllarca duş almamış, tırnaklarını kesmemişti! Telefon bağımlısı Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybedip 3 yıl boyunca telefon bağımlısı haline gelen 25 yaşındaki Barış Özbay'a sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Barış Özbay, depremin ardından içine kapanarak telefon bağımlısı olmuştu. 3 yıl boyunca saçını, tırnağını kesmeyen ve duş almayan genç oyuncu, hayırseverlerin girişimiyle destek görmeye başladı. Kendisine yapılan sürpriz doğum günü etkinliğinde sevenleriyle buluşan Barış, saz eşliğinde söylenen türküye eşlik etti. Barış, doğum günü kutlamayı ve kendisinde ilgi olmasını sevmediğini belirtti. Barış, evden dışarı çıkmadığını ve gününün büyük bölümünü bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdiğini söyledi. Organizasyonu yapan Çilem Artan, Barış'ın yüzündeki keyfi gördüğünü ve mutlu olduğunu ifade etti.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPILDI

Kendisini eve kapatan Barış’a, hayırsever Çilem Artan ve arkadaşları sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı. 25. yaşını kutlamak için evinde kendisine sürpriz yapan sevenleriyle vakit geçiren Barış, saz eşliğinde söylenen türküye eşlik etti. Doğum günü sürprizini yapılmasını beklemediğini ifade eden Barış, doğum günü kutlamayı ve ilginin kendisinde olmasını sevmediğini söyledi.

"BİLGİSAYAR OYNUYORUM, DIŞARIYA ÇIKMAYA GEREK YOK"

Kendisine yapılan sürpriz doğum gününü bilgisayar başında oyun oynarken karşılayan Barış Özbay, "Ben 26 Mart 2001 yılında doğdum ve 25 yaşına girdim. Doğum günü kutlamasında hiçbir şey hissetmedim ama biraz mutlu oldum. Benim için her şey aynı bir şey değişmiyor. Neden değişmediğini bilmiyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Önceden doğum günü kutlamıştım ama kutlamayı sevmiyorum. Çünkü ilginin bende olmasını sevmiyorum, hiç hoş bir şey değil. Türkülerin sözlerini bilmiyorum sadece kolay yerlerini söyledim. Geçenlerde arkadaşımın nişanına gittim. Nişanda yine bir şey hissetmedim. Nişanda zorla oynadım. Evden dışarı çıkmak kötü oluyor. Bilmiyorum ama bir şey yapmak hoşuma gitmiyor, tembelim sanırım. Gün içinde; uyanıyorum, bilgisayar başına geçiyorum ve akşama kadar bilgisayar oynuyorum. Dışarıya çıkmaya gerek yok. Bilgisayar daha iyi oluyor" dedi.

"BARIŞ’IN YÜZÜNDE O KEYFİ GÖRÜYORUM"

Evden çıkmayan telefon bağımlısı Barış’a sürpriz doğun günü hazırlığı yapan Çilem Artan, "Biz bugün çok mutluyuz. Bugün Barış için özel hazırlandık. Ona resminin olduğunu bir pasta yaptırdık. Bizim için çok keyifli oldu. Barış’ın yüzünde o keyfi görüyorum. Gülümsemesinden belli oluyor. Biz mutluyuz. İyi ki doğmuş Barış, iyi ki varsın Barış ve her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.