Elektrikli otomobil pazarında rekabet giderek sertleşiyor. Çinli üretici Leapmotor da bu yarışa iddialı bir modelle katıldı. Şirket, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Leapmotor A10’u (Çin dışındaki adıyla B03X) resmen satışa çıkardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı Çinli üretici Leapmotor, elektrikli otomobil pazarında iddialı bir model olan tamamen elektrikli kompakt SUV Leapmotor A10'u (Çin dışındaki adıyla B03X) satışa sundu. Leapmotor A10, 4 farklı versiyonla 9.500 dolar ile 12.600 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Araç, lidar sensörü, Qualcomm 8295 ve 8650 çipleriyle gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor. Kompakt SUV'un boyutları 4.270 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik, 1.635 mm yükseklik ve 2.605 mm aks mesafesine sahip. İç mekânda 8,9 inç dijital gösterge paneli ve 14,6 inç multimedya ekranı bulunuyor. Leapmotor A10, tek elektrik motoru ile 70 kW (94 hp) ve 90 kW (121 hp) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. Menzil seçenekleri 39,8 kWsa batarya ile 403 km ve 53 kWsa batarya ile 505 km CLTC olarak belirtiliyor.

Dört farklı versiyonla sunulan modelin fiyatı 9.500 dolar ile 12.600 dolar arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, özellikle elektrikli SUV segmentinde oldukça agresif bir konumlandırmaya işaret ediyor.

A10’un versiyon ve fiyat listesi ise şöyle:

403 Edition: 9.500 dolar

403 Edition (ADS): 10.100 dolar

505 Edition: 11.100 dolar

505 Edition (LiDAR): 12.600 dolar

Bu fiyat seviyeleri, modeli doğrudan BYD Atto 2 gibi rakiplerin karşısına koyuyor.

LİDAR SENSÖRÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

A10, maliyet odaklı bir model olmasına rağmen teknolojik donanım konusunda iddialı. Özellikle lidar sensörü bu segmentte pek sık rastlanmayan bir özellik.Araçta Qualcomm 8295 ve 8650 çipleri kullanılıyor. Bu donanım sayesinde model, gelişmiş sürüş destek sistemleri sunabiliyor. Leapmotor’un “park yerinden park yerine” olarak tanımladığı sürüş sistemi şehir içi navigasyon destekli sürüş (City NAP), otoyol sürüş asistanı ve hafızalı park gibi fonksiyonları kapsıyor. Güvenlik tarafında ise kritik bölgelerde 2000 MPa dayanımında havacılık sınıfı sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılması dikkat çekiyor.

MODERN TASARIM VE DİJİTAL KOKPİT

Leapmotor A10, markanın “Tech Natural Aesthetics 2.0” tasarım dilini taşıyor. Kompakt SUV sınıfında konumlanan modelin ölçüleri şöyle:

Uzunluk: 4.270 mm

Genişlik: 1.810 mm

Yükseklik: 1.635 mm

Aks mesafesi: 2.605 mm

Araç 18 inç jantlar üzerinde yükselirken arka tarafta markanın karakteristik “gülümseyen yüz” formundaki stop lambaları dikkat çekiyor.

İç mekâna gelince… Oldukça dijital bir kokpit karşılıyor sürücüyü. 8,9 inç tam dijital gösterge paneli ve 14,6 inç 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı kabinin merkezinde yer alıyor. Sistem Qualcomm SA8295 kokpit çipi ile çalışıyor ve Qwen yapay zekâ asistanı ile destekleniyor. Orta ekranın altında konumlanan “IP BAR” adlı modüler alan ise biraz farklı bir detay. Bu bölüm; ambiyans aydınlatması, koku difüzörü, güvenlik çekici veya nemlendirici gibi aksesuarların eklenmesine olanak tanıyor.

505 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Leapmotor A10, tek elektrik motoru ile geliyor. Ancak iki farklı güç seçeneği sunuluyor 70 kW (94 hp) ve 90 kW (121 hp). Her iki versiyonda da 150 Nm maksimum tork üretiliyor. Batarya tarafında ise iki seçenek bulunuyor 39,8 kWsa batarya – 403 km CLTC menzil ve 53 kWsa batarya – 505 km CLTC menzil