Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı

Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni elektrikli SUV modeli A10’u satışa sundu. 505 kilometreye varan menzil, lidar destekli sürüş teknolojileri ve modern donanımlar modelin öne çıkan özellikleri arasında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:19

pazarında rekabet giderek sertleşiyor. Çinli üretici Leapmotor da bu yarışa iddialı bir modelle katıldı. Şirket, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Leapmotor A10'u (Çin dışındaki adıyla B03X) resmen satışa çıkardı.

HABERİN ÖZETİ

9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Çinli üretici Leapmotor, elektrikli otomobil pazarında iddialı bir model olan tamamen elektrikli kompakt SUV Leapmotor A10'u (Çin dışındaki adıyla B03X) satışa sundu.
Leapmotor A10, 4 farklı versiyonla 9.500 dolar ile 12.600 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
Araç, lidar sensörü, Qualcomm 8295 ve 8650 çipleriyle gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor.
Kompakt SUV'un boyutları 4.270 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik, 1.635 mm yükseklik ve 2.605 mm aks mesafesine sahip.
İç mekânda 8,9 inç dijital gösterge paneli ve 14,6 inç multimedya ekranı bulunuyor.
Leapmotor A10, tek elektrik motoru ile 70 kW (94 hp) ve 90 kW (121 hp) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor.
Menzil seçenekleri 39,8 kWsa batarya ile 403 km ve 53 kWsa batarya ile 505 km CLTC olarak belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı

Dört farklı versiyonla sunulan modelin fiyatı 9.500 dolar ile 12.600 dolar arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, özellikle elektrikli SUV segmentinde oldukça agresif bir konumlandırmaya işaret ediyor.

A10’un versiyon ve fiyat listesi ise şöyle:

403 Edition: 9.500 dolar

403 Edition (ADS): 10.100 dolar

505 Edition: 11.100 dolar

505 Edition (LiDAR): 12.600 dolar

Bu fiyat seviyeleri, modeli doğrudan BYD Atto 2 gibi rakiplerin karşısına koyuyor.

LİDAR SENSÖRÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

A10, maliyet odaklı bir model olmasına rağmen teknolojik donanım konusunda iddialı. Özellikle lidar sensörü bu segmentte pek sık rastlanmayan bir özellik.Araçta Qualcomm 8295 ve 8650 çipleri kullanılıyor. Bu donanım sayesinde model, gelişmiş sürüş destek sistemleri sunabiliyor. Leapmotor’un “park yerinden park yerine” olarak tanımladığı sürüş sistemi şehir içi navigasyon destekli sürüş (City NAP), otoyol sürüş asistanı ve hafızalı park gibi fonksiyonları kapsıyor. Güvenlik tarafında ise kritik bölgelerde 2000 MPa dayanımında havacılık sınıfı sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılması dikkat çekiyor.

9.500 dolarlık elektrikli SUV sahneye çıktı

MODERN TASARIM VE DİJİTAL KOKPİT

Leapmotor A10, markanın “Tech Natural Aesthetics 2.0” tasarım dilini taşıyor. Kompakt SUV sınıfında konumlanan modelin ölçüleri şöyle:

Uzunluk: 4.270 mm

Genişlik: 1.810 mm

Yükseklik: 1.635 mm

Aks mesafesi: 2.605 mm

Araç 18 inç jantlar üzerinde yükselirken arka tarafta markanın karakteristik “gülümseyen yüz” formundaki stop lambaları dikkat çekiyor.

İç mekâna gelince… Oldukça dijital bir kokpit karşılıyor sürücüyü. 8,9 inç tam dijital gösterge paneli ve 14,6 inç 2.5K çözünürlüklü multimedya ekranı kabinin merkezinde yer alıyor. Sistem Qualcomm SA8295 kokpit çipi ile çalışıyor ve Qwen yapay zekâ asistanı ile destekleniyor. Orta ekranın altında konumlanan “IP BAR” adlı modüler alan ise biraz farklı bir detay. Bu bölüm; ambiyans aydınlatması, koku difüzörü, güvenlik çekici veya nemlendirici gibi aksesuarların eklenmesine olanak tanıyor.

505 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Leapmotor A10, tek elektrik motoru ile geliyor. Ancak iki farklı güç seçeneği sunuluyor 70 kW (94 hp) ve 90 kW (121 hp). Her iki versiyonda da 150 Nm maksimum tork üretiliyor. Batarya tarafında ise iki seçenek bulunuyor 39,8 kWsa batarya – 403 km CLTC menzil ve 53 kWsa batarya – 505 km CLTC menzil

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Kompakt Suv
#Leapmotor A10
#Uygun Fiyatlı Elektrikli Araç
#Lidar Sensörü
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.