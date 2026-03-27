Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisinin çekimleri başladı! Güçlü oyuncu kadrosu merak uyandırdı

Giray Altınok’un iddialı projeleri arasında yer alan Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisinin çekimleri başladı. Son zamanlarda oldukça başarılı projelere imza atan Giray Altınok’un Gustav dizisi bomba gibi geliyor. Seyircinin heyecanla beklediği dizinin güçlü oyuncu kadrosu ise büyük bir merak uyandırıyor. İşte detaylar…
Birbirinden başarılı dizi ve film projeleriyle adından söz ettiren Giray Altınok, Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisiyle yeni bir izlenme rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. ‘Gustav’ diziyle yeni bir çıkış yapacak olan ünlü oyuncunun merakla beklenen dizinin çekimleri başladı. Komedi dünyasının büyük bir ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan Giray Altınok, yeni projesi Gustav yayınlanmadan büyük ses getirmeyi başardı.
Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisi için geri sayım başladı. Seyircinin heyecanla beklediği dizinin güçlü oyuncu kadrosu ise büyük bir merak uyandırdı. Henüz yayınlanmadan büyük ilgi gören dizinin çekimlerinden kareler sosyal medyada gündem oldu. İşte Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisinin çekimlerinden kareler…
Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Giray Altınok, bu kez Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi adlı oldukça iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Altınok, Gustav dizisinde hem senarist hem de oyuncu olarak seyirciyle buluşacak. Birbirinden başarılı dizi ve film projeleriyle adından sık sık söz ettiren Altınok, çok konuşulacak bir çalışmaya imza atacak.
Komedi dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Giray Altınok, yepyeni ve farklı projesi Gustav için geçtiğimiz aylarda çalışmaya başladığını açıklamıştı. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi dizisinin çekimleri başladı. Özellikle ‘Prens’ dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda yerini alacak. Müşvik Guluzade’nin patronu olduğu MGX Film imzalı Gustav dizisi, bir vampir hikayesini konu alacak. Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu dizi, Disney Plus’ta seyirciyle buluşacak.
Giray Altınok’un vampir hikayelerine olan ilgisi onu bu projeye yönlendirdi. Ünlü oyuncu bu ilginin heves olmadığını, çocukluktan gelen bir tutku olduğunu dile getirmişti. Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi vampir hikayelerini konu alarak izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin ana merkezinde ‘Vampir’ konusunun işleneceği belirtildi.
Giray Altınok’un senaristliğini üstlendiği ve oyuncu olarak boy gösterdiği Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı birçok oyuncu bir araya getiren Gustav dizisi çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir süredir çalışmalarına devam edilen dizinin hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu büyük ilgi görmeyi başardı. Yayınlanması için gün sayılan dizinin güçlü oyuncu kadrosu ise büyük bir merak uyandırdı.
Çocukluğundan beri vampir hikayelerine bir ilgisinin olduğu bilinen Altınok, bu kez bambaşka bir projeyle geliyor. İddialı bir oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Çocukluğundan beri vampir konulu yapımları severek takip ettiğini belirten Giray Altınok’un Gustav Maier’in Tuhaf Hikayesi adlı vampir dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Gustav - Giray Altınok
Otto - Bülent Emin Yarar
Fulya - Özge Özpirinçci
Friedrich - Haluk Bilginer
Clemens - Uğur Polat
Konrad - Alican Yücesoy
Albert - Kerem Can
Ida - Başak Parlak
Gertrude - Ayşe Tunaboylu
Helmut - Şevket Süha Tezel
Maria - Özgecan Koyunoğlu