Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

The Traitors Türkiye nedir? The Traitors Türkiye yarışma programının içeriği ne?

Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği heyecan dolu yarışma programı The Traitors Türkiye, perşembe günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Herkesin gözününün üzerinde olduğu ve büyük bir merakla beklenen The Traitors Türkiye ne demek, The Traitors Türkiye yarışma programının formatı ne?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 21:30

Yakın zamanda dijital platformlarda yerini alacak olan yarışmasının kamuoyuna duyurulması, izleyiciler arasında büyük bir heyecana neden oldu. Her şey yolunda giderse çekimleri Belçika'daki bir şatoda gerçekleştirilecek olan The Traitors Türkiye programına yönelik detaylar bir bir belli olmaya başlarken, gizem dolu yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek olan ismin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı. Peki ekranların en heyecanlı ve iddialı yarışma programı olacak olan The Traitors Türkiye nedir, The Traitors Türkiye programının formatı nedir?


THE TRAİTORS TÜRKİYE NE DEMEK?


Son zamanlarda arama motorunda ismi sürekli aratılan The Traitors Türkiye programına yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Mart ayında Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşması planlanan The Traitors Türkiye’nin ne demek olduğu ve nasıl bir programı çağrıştırdığı izleyiciler arasında merak ediliyor.

Hollanda yapımı De Verraders dizisinden esinlenilerek ortaya çıkan The Traitors, bir tür Amerikan reality yarışması olarak karşımıza çıkıyor.

The Traitors’un özgün formatında ise; bir grup yarışmacıya birtakım görevler veriliyor. İskoç Yaylaları'nda bir kalede gerçekleştirilen yarışmada oyuncular ‘Sadıklar’ olarak değerlendirilirken aralarında bazı gizemli ‘Hainler’ de çıkıyor. Yarışmadaki esas amaç; Sadıkları oyundan çıkarıp, ödülün kazananı olmak. Sadıklar tüm hainleri temizleyinceye dek, mücadelede bulunur.

Tüm hainlerin elenmesi ile ödül sadıklar tarafından paylaşılır. Fakat oyunun kazananı bir hain olursa para çalınır.
Hainlerin bir arada toplanıp "öldürmek" için sadık yarışmacılardan birini seçerlerse o yarışmacının görevi orada biter ve elenmek durumunda kalır.

Büyük ödül miktarını arttırmak için bazı görevliler, oyunculara Silah Deposu'nu ziyaret etme imkanı sağlar; bu esnada herhangi bir yarışmacıya gizli kalkan verilir.

Gün bitiminde gruplar, Sürgün Töreni'nde yuvarlak masada toplanır ve elemek istedikleri yarışmacıyı karar verirler.

En çok oy alan kişi oyundan elenir ve hangi gruptan olduğunu söylemek durumunda kalır.
Yarışmada son dört kişi kalınca onlara "Tekrar Sürgün Et" ya da "Oyunu Bitir" seçenekleri sunulur. Oyun sona erince yarışmacıların hepsi sadıksa ödül aralarında paylaştırılır, eğer kazanan hainlerse tüm ödül onların olur.


THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASININ FORMATI NE?


Yarışmada Sadıklar ve Hainler olmak üzere iki grup oluşuyor. Hainler, her gece gizlice toplanarak sadıklardan birini öldürme kararı alıyor.

Yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan her kim ise o kişi şatodan sürgün edilir ve hain olup olmadığını beyan etmek zorundadır.

Eğer final oyununa kadar masumlar oyunda kalmayı başarıp hainleri elerse büyük ödülü aralarında paylaşırlar. Oyun sonunda tek tek bir hain bile kalınırsa, tüm büyük ödülü tek başına (ya da diğer hainlerle) kazanılır.


THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARINDA KİMLER VAR? TAM KADRO YARIŞMACI LİSTESİ!

Pascal Nouma (Eski futbolcu)
Yiğit Poyraz (Survivor yarışmacısı)
Yusuf Güney (Şarkıcı)
Ayliz Yaşar (Dijital içerik üreticisi)
Cem Avnayim (Oyuncu/sunucu)
Emir Elidemir (Masterchef yarışmacısı)
Emre Uzunboy (Dijital içerik üreticisi)
İlkay Buharalı (Gazeteci/sunucu)
Hülya Uğur (Haber spikeri/sunucu)
Melih Kunukçu (DJ)
Mert Öztürk (Gezgin/Dijital içerik üreticisi)
Öykü Berkan (Dijital içerik üreticisi)
Özgür Balakar (Dijital içerik üreticisi)
Saadet Özsırkıntı (Sunucu)
Selim Yuhay (Mimar)
Tara De Vries (Miss Turkey güzeli)
Yaren Alaca (Dijital içerik üreticisi)
Yasemin Yürük (Şarkıcı/dijital içerik üreticisi)
Yasemin Yılmaz (Modacı)

ETİKETLER
#Giray Altınok
#dijital platform
#The Traitors Türkiye
#Yarışma Formatı
#Sadıklar Ve Hainler
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.