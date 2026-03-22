The Traitors Türkiye nedir? The Traitors Türkiye yarışma programının içeriği ne?

Yakın zamanda dijital platformlarda yerini alacak olan The Traitors Türkiye yarışmasının kamuoyuna duyurulması, izleyiciler arasında büyük bir heyecana neden oldu. Her şey yolunda giderse çekimleri Belçika'daki bir şatoda gerçekleştirilecek olan The Traitors Türkiye programına yönelik detaylar bir bir belli olmaya başlarken, gizem dolu yarışmanın sunuculuğunu üstlenecek olan ismin ünlü oyuncu Giray Altınok olduğu ortaya çıktı. Peki ekranların en heyecanlı ve iddialı yarışma programı olacak olan The Traitors Türkiye nedir, The Traitors Türkiye programının formatı nedir?



THE TRAİTORS TÜRKİYE NE DEMEK?



Son zamanlarda arama motorunda ismi sürekli aratılan The Traitors Türkiye programına yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Mart ayında Amazon Prime platformunda izleyiciyle buluşması planlanan The Traitors Türkiye’nin ne demek olduğu ve nasıl bir programı çağrıştırdığı izleyiciler arasında merak ediliyor.



Hollanda yapımı De Verraders dizisinden esinlenilerek ortaya çıkan The Traitors, bir tür Amerikan reality yarışması olarak karşımıza çıkıyor.



The Traitors’un özgün formatında ise; bir grup yarışmacıya birtakım görevler veriliyor. İskoç Yaylaları'nda bir kalede gerçekleştirilen yarışmada oyuncular ‘Sadıklar’ olarak değerlendirilirken aralarında bazı gizemli ‘Hainler’ de çıkıyor. Yarışmadaki esas amaç; Sadıkları oyundan çıkarıp, ödülün kazananı olmak. Sadıklar tüm hainleri temizleyinceye dek, mücadelede bulunur.



Tüm hainlerin elenmesi ile ödül sadıklar tarafından paylaşılır. Fakat oyunun kazananı bir hain olursa para çalınır.

Hainlerin bir arada toplanıp "öldürmek" için sadık yarışmacılardan birini seçerlerse o yarışmacının görevi orada biter ve elenmek durumunda kalır.



Büyük ödül miktarını arttırmak için bazı görevliler, oyunculara Silah Deposu'nu ziyaret etme imkanı sağlar; bu esnada herhangi bir yarışmacıya gizli kalkan verilir.

Gün bitiminde gruplar, Sürgün Töreni'nde yuvarlak masada toplanır ve elemek istedikleri yarışmacıyı karar verirler.



En çok oy alan kişi oyundan elenir ve hangi gruptan olduğunu söylemek durumunda kalır.

Yarışmada son dört kişi kalınca onlara "Tekrar Sürgün Et" ya da "Oyunu Bitir" seçenekleri sunulur. Oyun sona erince yarışmacıların hepsi sadıksa ödül aralarında paylaştırılır, eğer kazanan hainlerse tüm ödül onların olur.



THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASININ FORMATI NE?



Yarışmada Sadıklar ve Hainler olmak üzere iki grup oluşuyor. Hainler, her gece gizlice toplanarak sadıklardan birini öldürme kararı alıyor.

Yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan her kim ise o kişi şatodan sürgün edilir ve hain olup olmadığını beyan etmek zorundadır.



Eğer final oyununa kadar masumlar oyunda kalmayı başarıp hainleri elerse büyük ödülü aralarında paylaşırlar. Oyun sonunda tek tek bir hain bile kalınırsa, tüm büyük ödülü tek başına (ya da diğer hainlerle) kazanılır.



THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARINDA KİMLER VAR? TAM KADRO YARIŞMACI LİSTESİ!



Pascal Nouma (Eski futbolcu)

Yiğit Poyraz (Survivor yarışmacısı)

Yusuf Güney (Şarkıcı)

Ayliz Yaşar (Dijital içerik üreticisi)

Cem Avnayim (Oyuncu/sunucu)

Emir Elidemir (Masterchef yarışmacısı)

Emre Uzunboy (Dijital içerik üreticisi)

İlkay Buharalı (Gazeteci/sunucu)

Hülya Uğur (Haber spikeri/sunucu)

Melih Kunukçu (DJ)

Mert Öztürk (Gezgin/Dijital içerik üreticisi)

Öykü Berkan (Dijital içerik üreticisi)

Özgür Balakar (Dijital içerik üreticisi)

Saadet Özsırkıntı (Sunucu)

Selim Yuhay (Mimar)

Tara De Vries (Miss Turkey güzeli)

Yaren Alaca (Dijital içerik üreticisi)

Yasemin Yürük (Şarkıcı/dijital içerik üreticisi)

Yasemin Yılmaz (Modacı)