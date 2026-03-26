The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olan 'The Traitors Türkiye' yarışması, yayınlanan ilk bölümüyle nefesleri kesti! Gizem, şüphe, heyecan, akıl ve statejik oyunların tek çatı altında toplandığı 'The Traitors Türkiye' gizem ve heyecan dolu bölümüyle geceye damga vurdu. Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği yarışmanın ilk bölümünde 20 ünlü, Belçikada'ki Chateau Jemeppe isimli atmosferik şatoda toplandı. Oyuncusundan şarkıcısına, modacısından fenomenine kadar çeşitli dallarda öne çıkan 20 ünlü arasında Hainler ve Masumlar belirlendi. The Traitors Türkiye yarışmasının ilk gecesinde Hain olarak seçilen isimler, kendi kimliklerini gizleyerek yarışmada ser verip sır vermemeye çalıştı. Giray Altınok tarafından başlıca verilen bazı görevler, yarışmacıların zorlu parkur oyununda ter dökmelerine sebep oldu. Peki The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde neler oldu? The Traitors Türkiye yarışmasının ilk eleneni kim oldu?
Sunucusu Giray Altınok'un olduğu The Traitors Türkiye, daha program başlar başlamaz izleyicileri ve oradaki yarışmacıları şok eden bir gelişmeye imza attı.
Format gereği Mimar yarışmacı Selim Yuhay ile DJ Melih Kunukçu'nun seçeceği iki isim ile beraber The Traitors Türkiye macerası başlamadan sonlanan iki yarışmacı kaleye veda etmek zorunda kaldı.
Gruptan anahtarı alınmasını istenilen iki kişinin bundan sonra kalede olamayacağını belirten Giray Altınok, Selim Yuhay ve Melih Kunukçu'dan iki isim seçmesini istedi. Yarışmacı Selim Yuhay Emre Uzunboy'un anahtarının alınmasını isterken Melih Kunukçu tercihini Saadet Özsırkıntıdan yana kullandı.
Böylelikle yarışmanın ilk elenen isimleri İçerik üreticisi Emre Uzunboy ile sunucu Saadet Özsırkıntı oldu.
Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ülke içerisinde büyük ses getiren The Traitors Türkiye yarışması, gizem ve merak dolu bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı.
The Traitors Türkiye yarışmasında sunucu Giray Altınok tarafından belirlenen 3 hain arasında; Selim Yuhay, Emir Elidemir ve Özgür Balakar oldu. Bu üç ismin yoğunlaşıp oylamada verdiği isim Yiğit Poyraz oldu.
The Traitors Türkiye’de sabah kahvaltısından önce Yiğit Poyraz ‘’kaleyi derhal terk et’’ yazılı bir mektup alarak yarışmaya veda eden isimlerden oldu.
Masumların yuvarlak masada yaptığı oylama sonucundaki çokluğa göre kaleden sürgün edilen isim Youtuber Mert oldu. The Traitors Türkiye yarışmasında kaleden sürgün edilen ilk isim Mert oldu.
|THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI GÜNCEL TABLO:
|Pascal Nouma
|Selim Yuhay
|Melih Kunukcu
|Yasemin Yürük
|Yusuf Güney
|Hülya Uğur
|Emir Elidemir
|Tara De Vries
|Yaren Alaca
|Yasemin Yılmaz
|Ayliz Yaşar
|Cem Avnayim
|Emre Uzunboy
|İlkay Buharalı
|Öykü Berkan
|Özgür Balakar