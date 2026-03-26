Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye yarışmasının birinci bölümünde kaleye veda eden isimler belli oldu. Kimseye güven olmayacağının kanıtı olan The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde Hainler, ilk kurbanını seçti. Peki The Traitors Türkiye ilk bölümde kim elendi? Kaleden ilk sürgün edilen kişi kim oldu? İşte merak edilen The Traitors Türkiye yarışmasının ilk bölüm detayları:

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 23:38

Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olan '' yarışması, yayınlanan ilk bölümüyle nefesleri kesti! , şüphe, heyecan, akıl ve statejik oyunların tek çatı altında toplandığı 'The Traitors Türkiye' gizem ve heyecan dolu bölümüyle geceye damga vurdu. Sunuculuğunu Giray Altınok'un üstlendiği yarışmanın ilk bölümünde 20 ünlü, Belçikada'ki Chateau Jemeppe isimli atmosferik şatoda toplandı. Oyuncusundan şarkıcısına, modacısından fenomenine kadar çeşitli dallarda öne çıkan 20 ünlü arasında Hainler ve Masumlar belirlendi. The Traitors Türkiye yarışmasının ilk gecesinde Hain olarak seçilen isimler, kendi kimliklerini gizleyerek yarışmada ser verip sır vermemeye çalıştı. Giray Altınok tarafından başlıca verilen bazı görevler, yarışmacıların zorlu parkur oyununda ter dökmelerine sebep oldu. Peki The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde neler oldu? The Traitors Türkiye yarışmasının ilk eleneni kim oldu?

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Kanal D'nin yeni yarışması 'The Traitors Türkiye', ilk bölümüyle ekrana geldi ve gizem, şüphe, heyecan ile stratejik oyunları bir araya getirerek dikkat çekti.
Yarışmanın sunuculuğunu Giray Altınok yaparken, 20 ünlü isim Belçika'daki Chateau Jemeppe'de toplandı.
İlk bölümde Hainler ve Masumlar belirlendi ve Hainler kimliklerini gizlemeye çalıştı.
Görevler kapsamında yarışmacılar parkur oyunlarında mücadele etti.
Format gereği Mimar Selim Yuhay ve DJ Melih Kunukçu'nun seçtiği iki isim yarışmadan elendi: Emre Uzunboy ve Saadet Özsırkıntı.
Giray Altınok tarafından belirlenen 3 hainin oylaması sonucunda Yiğit Poyraz yarışmaya veda etti.
Masumların oylaması sonucunda kaleden sürgün edilen ilk isim Youtuber Mert oldu.
THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASININ İLK ELENENLERİ BELLİ OLDU!

Sunucusu Giray Altınok'un olduğu The Traitors Türkiye, daha program başlar başlamaz izleyicileri ve oradaki yarışmacıları şok eden bir gelişmeye imza attı.

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Format gereği Mimar yarışmacı Selim Yuhay ile DJ Melih Kunukçu'nun seçeceği iki isim ile beraber The Traitors Türkiye macerası başlamadan sonlanan iki yarışmacı kaleye veda etmek zorunda kaldı.

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Gruptan anahtarı alınmasını istenilen iki kişinin bundan sonra kalede olamayacağını belirten Giray Altınok, Selim Yuhay ve Melih Kunukçu'dan iki isim seçmesini istedi. Yarışmacı Selim Yuhay Emre Uzunboy'un anahtarının alınmasını isterken Melih Kunukçu tercihini Saadet Özsırkıntıdan yana kullandı.

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

Böylelikle yarışmanın ilk elenen isimleri İçerik üreticisi Emre Uzunboy ile sunucu Saadet Özsırkıntı oldu.

THE TRAİTORS TÜRKİYE'DE KALEDEN AYRILAN İSİM YİĞİT POYRAZ OLDU!

Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ülke içerisinde büyük ses getiren The Traitors Türkiye yarışması, gizem ve merak dolu bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı.

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

The Traitors Türkiye yarışmasında sunucu Giray Altınok tarafından belirlenen 3 hain arasında; Selim Yuhay, Emir Elidemir ve Özgür Balakar oldu. Bu üç ismin yoğunlaşıp oylamada verdiği isim Yiğit Poyraz oldu.

The Traitors Türkiye’de sabah kahvaltısından önce Yiğit Poyraz ‘’kaleyi derhal terk et’’ yazılı bir mektup alarak yarışmaya veda eden isimlerden oldu.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASINDA KALEDEN İLK SÜRGÜN EDİLEN İSİM KİM OLDU?

Masumların yuvarlak masada yaptığı oylama sonucundaki çokluğa göre kaleden sürgün edilen isim Youtuber Mert oldu. The Traitors Türkiye yarışmasında kaleden sürgün edilen ilk isim Mert oldu.

The Traitors Türkiye yarışması ilk bölümde kimler elendi? Kaleden sürgün edilen ilk isim belli oldu!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI TAM KADRO LİSTESİ!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACILARI GÜNCEL TABLO:
Pascal Nouma
Selim Yuhay
Melih Kunukcu
Yasemin Yürük
Yusuf Güney
Hülya Uğur
Emir Elidemir
Tara De Vries
Yaren Alaca
Yasemin Yılmaz
Ayliz Yaşar
Cem Avnayim
Emre Uzunboy
İlkay Buharalı
Öykü Berkan
Özgür Balakar
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
