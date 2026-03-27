Yurt genelinde önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken Bursa'da görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ Bursa için sarı alarm verildi! Valilikten açıklama geldi Bursa Valiliği, 28 Mart Cumartesi günü için bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. Bursa Valiliği, 28 Mart Cumartesi günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarı, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçeleri için geçerli. Muhtemel riskler arasında sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar bulunuyor. Uyarı, 28 Mart Cumartesi günü saat 12.00 ile 23.59 arası için geçerli olacak. Vatandaşların tedbirli olması ve resmi uyarıların dikkate alınması istendi.

Bursa Valiliği, 28 Mart Cumartesi günü için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve İnegöl ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilerek, muhtemel risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yağış nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi. Uyarının 28 Mart Cumartesi günü saat 12.00 ile 23.59 arası için geçerli olduğu bildirildi. Yetkililer, gelişmelerin takip edilmesi ve resmi uyarıların dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.