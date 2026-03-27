Kış lastiği uygulaması devam ediyor mu ne zaman bitecek?

Kış lastiği uygulamasının hangi tarihte biteceği gündemdeki yerini korurken, 15 Kasım’da başlayan zorunlu kullanım dönemi halen devam ediyor ve özellikle ticari araçlar bakımından kritik önem taşıyor. Bu dönemde özel araç sahiplerinin de lastik değişimi konusunda hukuki bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı sıkça sorgulanıyor. Kış şartlarında trafikte emniyeti artırmayı amaçlayan düzenlemeye dair ayrıntılar, sürücüler tarafından dikkatle izleniyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yürürlükteydi. Alınan yeni karar çerçevesinde uygulama 15 Kasım itibarıyla başladı. Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan tarihinde sona erecek. Bu değişikliğin amacının, hava sıcaklıklarının erken düşmesi ve olumsuz yol koşullarının beklenenden önce ortaya çıkması ihtimaline karşı trafik güvenliğini artırmak olduğu belirtildi. Düzenlemenin detayları hem ticari hem de hususi araç sahiplerince yakından takip edilirken, özellikle yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların belirtilen tarihlere titizlikle riayet etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ÖZEL ARAÇLARDA ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI VAR MI?

Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında yol tutuşunu yükselttiğine dikkat çeken Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Uygulama, şehirlerarası güzergâhlarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını öneriyoruz." Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği zorunluluğunun valilikler tarafından belirlendiğini hatırlatarak, valiliklerin uygulama süresini belirlenen tarih aralığının öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabileceğini ifade etti.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Bakan Uraloğlu, sürücülerin resmi açıklamaları yakından takip etmelerinin önemine işaret ederek, kurallara riayet etmeyenlere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Kış lastiklerinin özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiği dönemlerde yol hakimiyetini ciddi oranda artırdığını belirten Uraloğlu, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve yük taşıyan araçlar için uygulamanın mecburi olduğunu kaydetti. Hususi araçlarda yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, sürücülerin güvenlik açısından kış lastiği kullanmalarının kuvvetle tavsiye edildiğini dile getirdi.