Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı! Erzincan'da feci kaza

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeyken freni patlayan kamyon, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 18:38

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemaliye-Arapgir kara yolunda Kozlupınar köyü mevkisi oldu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, freni patlayan bir kamyonun kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
Kaza, Kemaliye-Arapgir kara yolunda Kozlupınar köyü mevkisinde yaşandı.
30 yaşındaki sürücü E.A.'nın kullandığı kamyonun freni seyir halindeyken patladı.
Sürücü araçtan atladıktan sonra kamyon yaklaşık 105 metre aşağı yuvarlandı.
Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.A.'nın kullandığı kamyon, seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçtan atladıktan sonra kamyon yaklaşık 105 metre aşağı yuvarlandı.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

