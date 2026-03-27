Freni patlayan kamyon uçuruma yuvarlandı! Erzincan'da feci kaza

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemaliye-Arapgir kara yolunda Kozlupınar köyü mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki E.A.'nın kullandığı kamyon, seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçtan atladıktan sonra kamyon yaklaşık 105 metre aşağı yuvarlandı.
Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kemaliye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.