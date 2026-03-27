APP ve standart plaka farkı nedir? Araç sahipleri dikkat son günlere girildi

Mart 27, 2026 18:22
APP plaka ve standart plaka farkları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, araç sahiplerinin kafasını karıştıran APP plaka ve standart plakanın farklarını elindeki örnekle anlattı. 1 Nisan'dan itibaren gerekli şartları taşımayan araçlar için ceza yazılması başlayacak. Mutlu, tüm şartları taşımasına rağmen sadece harf ve rakam kalınlığı olanların değiştirip değiştirmemesiyle ilgili merak edilen konuyu da aydınlattı.

STANDART DIŞI PLAKA VE APP PLAKA FARKLARI

Trafik Başkanı Mutlu, Konya Yolu'ndaki trafik kontrol noktasında, standart dışı (APP) plakaların yasal plakalarla karıştırılmaması için dikkat edilmesi gereken teknik detayları paylaştı.


 

TEK YETKİLİ KURULUŞ VAR

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:


 

"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır.

 

MÜHÜR VE GÜVENLİK İŞARETİ OLMASI YETERLİ

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."


 

Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." dedi.


 

Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.


 

MÜHÜRSÜZ PLAKA İÇİN SON TARİH 1 NİSAN

Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak."

