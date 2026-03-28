Show TV ekranlarında yayınlanacak iddialı dizi Delikanlı, yayınladığı ilk fragmanla birlikte sosyal medyayı da hareketlendirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle gündemde olan Delikanlı dizisinin hikayesi de merak ediliyor. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Delikanlı dizisi ne zaman başlayacak? Delikanlı dizisi tam olarak neyi anlatıyor, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni bombası Delikanlı dizisine dair merak edilen detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisi konusu nedir? Delikanlı nerede başlıyor, ne zaman başlıyor? Show TV ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizi Delikanlı, yayınladığı ilk fragmanla sosyal medyada gündeme oturdu. Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen yer alıyor. Dizi, bir gencin intikam ve adalet arayışını konu alıyor. Hikaye, yeraltı dünyasının tehlikeli olayları ile masum bir aşkın kesişimini anlatıyor. Ana karakter Yusuf, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan, ailesini ayakta tutmaya çalışan ve haksızlığa tahammül edemeyen bir delikanlıdır. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmese de Show TV'de ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimler de bulunuyor.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in aynı hikayede buluştuğu Delikanlı dizisi, bir gencin intikam ve adalet arayışında yaşadıklarını merkezine alıyor.

Yeraltı dünyasının tehlikeli olayları ile mnasum bir aşkın kesiştiği hikayede, ana karakter ise Yusuf olarak karşımıza çıkacak.

Yusuf, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan ve ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa da athamül edemeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurmak ister. Yusuf'un kaderinde ise yeraltı dünyası vardır. Yusuf, Delikanlı hikayesinde yıllar sonra bambaşka bir kimliğe bürünür ve asla eski masumiyeti kalmamıştır.

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE BAŞLIYOR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herkesin merakla beklediği Delikanlı dizisine dair en fazla merak edilen detay ise dizinin nerede ve ne zaman yayına başlayacağı oluyor. Milyonların merak ettiği Delikanlı'nın yayınlanacağı kanal netleşti.

Show TV ekranları için hazırlanan yapımın tam olarak günü ise belli değil. Delikanlı dizisi ilk bölüm için net tarihin ileriki günlerde açıklanması bekleniyor. Ancak yayınlanan ilk fragman sonrası, Delikanlı dizisinin çok geçmeden Show TV ekranlarında olması bekleniyor.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisinde yıldız oyuncular bulunuyor. Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün yönetmenliğini yaptığı Delikanlı dizisi, Aybike Ertürk ve ekibi tarafından yazılıyor.

Delikanlı dizisi başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen bulunurken, hikayede yer alan Salih Bademci ve Mina Demirtaş'ın olması da izleyiciyi heyecanlandıran detaylar arasında bulunuyor.