Delikanlı dizisi konusu nedir? Delikanlı nerede başlıyor, ne zaman başlıyor?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Show TV ekranlarında yayınlanacak iddialı dizi Delikanlı, yayınladığı ilk fragmanla birlikte sosyal medyayı da hareketlendirdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle gündemde olan Delikanlı dizisinin hikayesi de merak ediliyor. Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in başrolde olduğu Delikanlı dizisi ne zaman başlayacak? Delikanlı dizisi tam olarak neyi anlatıyor, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni bombası Delikanlı dizisine dair merak edilen detaylar...
Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen'in aynı hikayede buluştuğu Delikanlı dizisi, bir gencin intikam ve adalet arayışında yaşadıklarını merkezine alıyor.
Yeraltı dünyasının tehlikeli olayları ile mnasum bir aşkın kesiştiği hikayede, ana karakter ise Yusuf olarak karşımıza çıkacak.
Yusuf, İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan ve ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa da athamül edemeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurmak ister. Yusuf'un kaderinde ise yeraltı dünyası vardır. Yusuf, Delikanlı hikayesinde yıllar sonra bambaşka bir kimliğe bürünür ve asla eski masumiyeti kalmamıştır.
Herkesin merakla beklediği Delikanlı dizisine dair en fazla merak edilen detay ise dizinin nerede ve ne zaman yayına başlayacağı oluyor. Milyonların merak ettiği Delikanlı'nın yayınlanacağı kanal netleşti.
Show TV ekranları için hazırlanan yapımın tam olarak günü ise belli değil. Delikanlı dizisi ilk bölüm için net tarihin ileriki günlerde açıklanması bekleniyor. Ancak yayınlanan ilk fragman sonrası, Delikanlı dizisinin çok geçmeden Show TV ekranlarında olması bekleniyor.
Show TV'nin iddialı projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisinde yıldız oyuncular bulunuyor. Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün yönetmenliğini yaptığı Delikanlı dizisi, Aybike Ertürk ve ekibi tarafından yazılıyor.
Delikanlı dizisi başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen bulunurken, hikayede yer alan Salih Bademci ve Mina Demirtaş'ın olması da izleyiciyi heyecanlandıran detaylar arasında bulunuyor.